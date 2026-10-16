Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

Mijlocașul ofensiv englez Jude Bellingham (23 de ani) a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului său.

Jude Bellingham, la Real Madrid până în 2031

Precedentul său acord era valabil până pe 30.06.2029. Conducerea „Los Blancos” a decis să îi ofere un angajament până în 2031, conform publicației spaniole AS.

Mai mult decât atât, datorită evoluțiilor sale din startul sezonului curent, Bellingham va beneficia și de o mărire de salariu pe Santiago Bernabeu.

În stagiunea curentă, mijlocașul ofensiv a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive în opt apariții din La Liga. El a fost, de asemenea, integralist în ambele partide din Champions League.

Bellingham, unul dintre starurile madrilenilor

Jude Bellingham a fost cumpărat de Real Madrid, în iulie 2023, de la Borussia Dortmund pentru 127 de milioane de euro. De atunci, a jucat în 150 de meciuri, a marcat 49 de goluri și a oferit 36 de pase decisive.

El a câștigat în tricoul „blanco” cinci trofee, toate în 2024: La Liga, Supercupa Spaniei, Champions League, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.