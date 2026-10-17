LIVE VIDEO Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 14:30! Xabi Alonso întâlnește echipa invincibilă a lui David Moyes

Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 14:30! Xabi Alonso întâlnește echipa invincibilă a lui David Moyes Premier League
SPORT.RO
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Everton - Chelsea este LIVE pe VOYO SPORT 1, de la ora 14:30.

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Partida Everton - Chelsea, din runda a 7-a de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și vor putea fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 14:30!

Chelsea vine după victoria zdrobitoare 5-1 cu Bournemouth din runda trecută din Premier League și se află pe locul șase în clasamentul celui mai tare campionat din lume.

De cealaltă parte, Everton se află pe poziția a cincea din Premier League cu 10 puncte, la fel ca echipa lui Xabi Alonso. Formația din Liverpool a remizat rund trecută pe terenul lui Hull, scor 2-2, dar este neînvinsă în acest sezon.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci s-a impus Everton cu 3-0.

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Ciprian Marica, aproape să semneze cu Chelsea

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho va debuta în competiție în fața unei echipe foarte puternice: Getafe.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 14 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în studio pe Bogdan Lobonț și Ciprian Marica.

În contextul partidei din UEFA Conference League, Ciprian Marica a dezvăluit în premieră cum a ajuns, de fapt, să joace pentru Getafe. Acest transfer s-a produs în toamna lui 2013, iar la clubul din La Liga a adunat 29 de prezențe, a marcat 7 goluri și a livrat o pasă decisivă.

Fostul internațional era liber de contract după despărțirea de Schalke. Deși nu a dus lipsă de oferte, Ciprian Marica a așteptat prea mult, în condițiile în care Romelu Lukaku trebuia să plece de la Chelsea, iar în locul belgianului urma să fie instalat expertul VOYO.

Din nefericire, locul lăsat vacant de plecarea lui Lukaku a fost ocupat rapid de către Eto. Ghinionul lui Ciprian Marica a fost că Anzhi Makhachkala a dat faliment, iar atacantul camerunez a avut prioritate.

„(n.r. - Cum a venit oferta de la Getafe?) A fost o situație la mine atunci. Am jucat o carte proastă. Puteam să continui și să mai semneze pe trei ani în Germania. A venit după ce am plecat de la Schalke, nu aveam de mult timp echipă. Cert e că am așteptat prea mult. Am ales să nu reînnoiesc cu Schalke, am ales să fiu un jucător liber. Am ales să merg pe mâna unui impresar, în urma unor discuții avute că în ultima zi de transfer va pleca un atacant și se va elibera un loc. Era vorba de Chelsea! Managementul cluburilor din afară e foarte clar: au doi jucător pe o poziție, un buget de salarii. Acesta nu poate fi flexibil, au închis postul respectiv și discuțiile s-au terminat.

Am așteptat prea mult, aveam mai multe posibilități la momentul respectiv. Am ales să aștept până în ultima zi... O echipă din Rusia, Anzhi Makhachkala, a dat faliment, iar Eto a rămas liber de contract. În ultima zi a plecat Lukaku la Everton și, în loc să mă duc eu, l-au luat pe Eto. Asta a fost cartea, în momentul acela am rămas pe dinafară. 

Era târziu, era septembrie și am zis că trebuie să merg undeva să joc, că nu mai contează banii. Atunci am avut șansă, Getafe și-a vândut vârful în Qatar și s-a eliberat o poziție. Așa am ajuns la Getafe! Sincer, când am ajuns acolo, mi-am dat seama că aș fi putut juca acolo până la 40 de ani. E o frumusețe să joci în Spania! Îmi pare rău că a fost o experiență scurtă. Aș fi putut să reînnoiesc contractul cu Getafe, pe un salariu mai bun, dublu. Mai aveam o ofertă de la Valencia, dar am ales să zbor în Turcia”, a dezvăluit Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

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