Titularizat la Lincoln City în meciul de pe terenul lui Millwall, contând pentru runda a 11-a din Championship, sâmbătă după-amiază, Andrei Coubiș a dat lovitura după doar câteva zeci de secunde. Fundașul central a deschis scorul în minutul 1 cu o execuție spectaculoasă.

Andrei Coubiș, gol în minutul 1 din Millwall - Lincoln

După o degajare lungă a portarului de la Lincoln și câteva mingi respinse de apărarea lui Millwall, balonul a ajuns la marginea careului, acolo unde și-a făcut apariția Andrei Coubiș. Fundașul român a finalizat cu un șut din prima, în diagonală. Balonul a nimerit bara și a intrat în poartă, fără șansă pentru goalkeeper-ul Filip Marschall, care a părut mascat.