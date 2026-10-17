VIDEO Ce nebunie în Anglia! Andrei Coubiș, gol de generic în minutul 1

Ce nebunie în Anglia! Andrei Coubiș, gol de generic în minutul 1 Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Coubiș (23 de ani) a reușit primul său gol în Anglia, după transferul la Lincoln City FC.

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Titularizat la Lincoln City în meciul de pe terenul lui Millwall, contând pentru runda a 11-a din Championship, sâmbătă după-amiază, Andrei Coubiș a dat lovitura după doar câteva zeci de secunde. Fundașul central a deschis scorul în minutul 1 cu o execuție spectaculoasă.

Andrei Coubiș, gol în minutul 1 din Millwall - Lincoln

După o degajare lungă a portarului de la Lincoln și câteva mingi respinse de apărarea lui Millwall, balonul a ajuns la marginea careului, acolo unde și-a făcut apariția Andrei Coubiș. Fundașul român a finalizat cu un șut din prima, în diagonală. Balonul a nimerit bara și a intrat în poartă, fără șansă pentru goalkeeper-ul Filip Marschall, care a părut mascat.

A fost primul gol al lui Andrei Coubiș după transferul în Anglia. Fostul fundaș de la U Cluj a reușit în urmă cu o lună și un assist, contra lui Preston, direct din aut.

Cu o eventuală victorie în meciul de azi, Lincoln s-ar îndepărta de zona retrogradabilă din Championship. La scorul de 1-0, echipa lui Coubiș a urcat până pe locul 14, cu 14 puncte în 11 etape.

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