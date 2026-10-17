Formația pregătită de Daniel Oprița a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0, pe Stadionul „Steaua” din Ghencea, în etapa a 10-a, și a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie în campionat.

„Militarii” ocupă locul 17, cu șapte puncte, și se află la 11 puncte de prima poziție care asigură prezența în play-off. Singurul succes al bucureștenilor în campionat a venit în fața Gloriei Bistrița, scor 2-1.

Daniel Oprița nu mai vorbește despre play-off

La finalul partidei cu Metaloglobus, Daniel Oprița, antrenorul Stelei din 2019, a vorbit la microfonul PRO TV despre situația echipei și despre obiectivele pentru perioada următoare. Tehnicianul a recunoscut că prioritatea este ieșirea din zona inferioară a clasamentului.

„Nu. Play-off-ul... noi sperăm... Trebuie să ieșim din zona asta în care suntem acum. După putem să vorbim de altceva. Deocamdată suntem aici și primul obiectiv este să ne îndepărtăm sau să ieșim din zona asta în care suntem acum, în care nu trebuia să fim la început”, a declarat Daniel Oprița la microfonul PRO TV.

Se anunță și plecări de la echipă!

Antrenorul a vorbit și despre schimbările care ar putea avea loc în lot. Oprița speră ca echipa să aibă bugetul necesar pentru a aduce jucători pe posturile deficitare.

„Probabil să mai plece și din cei care joacă mai puțin sau deloc. Sperăm să avem și un buget care să ne permită să aducem jucători pe pozițiile pe care le mai avem nevoie”, a mai spus tehnicianul.

Rezultatele etapei a 10-a din Liga 2: