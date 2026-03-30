Acord! Harry Maguire s-a decis și semnează

Ajuns pe final de contract cu Manchester United, Harry Maguire (33 de ani) este foarte aproape de a semna o nouă înțelgere cu gruparea de pe Old Trafford, în ciuda zvonurilor din ultima perioadă.

Înainte ca negocierile dintre fundașul central și Manchester United să înceapă, s-a zvonit că Maguire poate ajunge la Chelsea, una dintre rivalele din Premier League. Londonezii ar fi vrut să profite de situația contractuală a jucătorului, dar ”diavolii” s-au mișcat mai repede.

Harry Maguire semnează un nou contract cu Manchester United!

În toată această perioadă, Maguire a prioritizat semnarea unui nou contract cu Manchester United, iar lucrurile par să fi intrat în linie dreaptă. Cele două părți sunt foarte aproape de a ajunge la o înțelegere până în 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, la decizia clubului.

Cele două părți au deja un acord verbal și este de așteptat ca noul contract să fie semnat înainte de finalul acestui sezon, anunță reputatul jurnalist Fabrizio Romano.

Maguire a fost protagonistul unui transfer spectaculos la Manchester United în 2019, după ce a impresionat la Leicester. ”Diavolii” plăteau atunci 87 de milioane de euro pentru a pune mâna pe fundașul central.

În cariera sa, Maguire a mai jucat la Sheffield United, Hull City și Wigan. Primul său transfer tare a fost la Leicester, care plătea 13,7 milioane de euro pentru el.

