Acord! Harry Maguire s-a decis și semnează

Ajuns pe final de contract cu Manchester United, Harry Maguire (33 de ani) este foarte aproape de a semna o nouă înțelgere cu gruparea de pe Old Trafford, în ciuda zvonurilor din ultima perioadă.

Înainte ca negocierile dintre fundașul central și Manchester United să înceapă, s-a zvonit că Maguire poate ajunge la Chelsea, una dintre rivalele din Premier League. Londonezii ar fi vrut să profite de situația contractuală a jucătorului, dar ”diavolii” s-au mișcat mai repede.

În toată această perioadă, Maguire a prioritizat semnarea unui nou contract cu Manchester United, iar lucrurile par să fi intrat în linie dreaptă. Cele două părți sunt foarte aproape de a ajunge la o înțelegere până în 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, la decizia clubului.