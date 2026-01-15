NEWS ALERT „Drăgușin, începe licitația!“: englezii au anunțat numele colosului care a început negocierile cu Tottenham

Se înmulțesc echipele care încearcă să obțină semnătura fundașului român, care își dorește un transfer pentru a putea juca în mod constant.

radu dragusinTottenhamNapoli
Radu Drăgușin (23 de ani) a luat decizia! Vrea să părăsească Tottenham, pentru că s-a convins și el că tandemul van de Ven – Romero reprezintă prima opțiune a antrenorului Thomas Frank pentru centrul defensivei.

În acest context, internaționalul român, care a pierdut un an întreg deja din cauza unei accidentări, e hotărât să părăsească formația londoneză, sub forma de transfer sau împrumut, pentru a juca, în mod constant până în vară. Impresarul Florin Manea a informat conducerea lui Tottenham, în această privință, iar acum părțile implicate în această poveste sunt în căutarea unei soluții din care să câștige toată lumea.

Napoli, ultima echipă care face „pressing“ la Drăgușin

Se știa deja că AS Roma și Red Bull Leipzig duc un duel aprig pentru a-l lua pe Radu de la Tottenham. Italienii vor un împrumut până în vară, pe când nemții insistă pentru un transfer definitiv. Prioritatea lui Drăgușin? Revenirea în Italia, de această dată la AS Roma, club cu care s-a și înțeles deja în privința condițiilor contractuale.

Acum însă, în cursă pentru semnătura lui Drăgușin a intrat și Napoli! Ziaristul italian, Mirko Di Natale, tocmai a dezvăluit această informație, spunând că șefii formației din Serie A au și contactat Tottenham pentru a afla condițiile în care afacerea ar putea fi realizată. 

Tottenham e încântată! Intrarea celor de la Napoli, în cursa pentru transferul lui Drăgușin, înseamnă că va fi o licitație între trei cluburi care sunt interesate de fundașul român. Așadar, Tottenham poate obține un preț cât mai bun pentru Drăgușin“, a notat spurs-web.com.

Concluzia englezilor? În acest moment, există o singură certitudine: Drăgușin vrea să plece de la Tottenham, în perioada de transferuri din ianuarie.

