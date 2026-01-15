Radu Drăgușin (23 de ani) a luat decizia! Vrea să părăsească Tottenham, pentru că s-a convins și el că tandemul van de Ven – Romero reprezintă prima opțiune a antrenorului Thomas Frank pentru centrul defensivei.

În acest context, internaționalul român, care a pierdut un an întreg deja din cauza unei accidentări, e hotărât să părăsească formația londoneză, sub forma de transfer sau împrumut, pentru a juca, în mod constant până în vară. Impresarul Florin Manea a informat conducerea lui Tottenham, în această privință, iar acum părțile implicate în această poveste sunt în căutarea unei soluții din care să câștige toată lumea.

Napoli, ultima echipă care face „pressing“ la Drăgușin

Se știa deja că AS Roma și Red Bull Leipzig duc un duel aprig pentru a-l lua pe Radu de la Tottenham. Italienii vor un împrumut până în vară, pe când nemții insistă pentru un transfer definitiv. Prioritatea lui Drăgușin? Revenirea în Italia, de această dată la AS Roma, club cu care s-a și înțeles deja în privința condițiilor contractuale.

Acum însă, în cursă pentru semnătura lui Drăgușin a intrat și Napoli! Ziaristul italian, Mirko Di Natale, tocmai a dezvăluit această informație, spunând că șefii formației din Serie A au și contactat Tottenham pentru a afla condițiile în care afacerea ar putea fi realizată.

