Abramovici RELOADED! Patronul lui Chelsea promite o noua NEBUNIE pe piata transferurilor dupa sezonul ratat! Prima tinta: un jucator de la Man United

Presa engleza scrie ca Roman Abramovici este gata sa faca noi investitii masive pentru a recupera diferenta fata de Manchester City.

Englezii de la Daily Mail scriu ca Abramovici pregateste noi transferuri importante in vara viitoare dupa o perioada mai linistita a patronului lui Chelsea. Ratarea calificarii in sezonul viitor de UEFA Champions League o poate costa peste 50 de milioane de lire sterline pe Chelsea, bani care ar urma sa fie recuperati din vanzarea lui Michy Batshuayi.

Prima tinta de care scriu englezii este Anthony Martial. Acesta nu este multumit de sansele primite la Manchester United si mai are contract doar pana vara viitoare astfel ca United ar putea cauta sa-si recupereze in urmatoarea perioada de transferuri suma investita in aducerea jucatorului in vara lui 2015.

Pe langa transferurile pe care le mai pregateste Chelsea, fosta campioana a Angliei vrea neaparat sa-i prelungeasca intelegerea lui Eden Hazard, cel care este curtat de Real Madrid.