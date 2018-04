IMPLOZIE la una dintre nationalele favorite la castigarea Mondialului: "Le-a vandut secretele adversarilor!" De ce e acuzat un jucator de la Chelsea

Fostul selectioner al nationalei Belgiei a lansat acuzatii serioase impotriva lui Thibaut Courtois si a tatalui acestuia.

Nationala Belgiei, considerata una dintre echipele ce pot realiza marea surpriza la Mondialul din vara, sta pe un butoi de pulbere! Fostul selectioner al echipei, Marc Wilmots, pus pe liber dupa ce Belgia a fost eliminata in sferturi la Euro 2016 de catre Tara Galilor, l-a acuzat pe Thibaut Courtois ca era sursa informatiilor ajunse in presa!

Wilmots spune ca portarul lui Chelsea il anunta pe tatal sau echipa pregatita de Wilmots inainte de meciuri iar acesta dezvaluia informatia in presa si astfel adversarii stiau dinainte cum va arata primul 11 si nu numai. "Aveam o problema pentru ca mereu cand pregateam ceva, la ora 6 era deja pe retelele de socializare.



Inseamna ca un jucator vindea echipa nationala si asta e foarte serios. Am aflat de la mai multi jurnalisti francezi ca tatal lui Courtois era cel care facea asta. Inseamna ca nu isi respecta tara. Cred ca e rusinos pentru ca noi asteptam pana cu o ora inainte de meci pentru a afla echipa adversa. In schimb, adversarul avea timp, putea sa pregateasca totul. Stia totul iar asta e cu adevarat dramatic. Nu s-a intamplat la Mondialul din Brazilia" a declarat Wilmots.

Tatal jucatorului de la Chelsea l-a acuzat pe Wilmots de calomnie: "In viata mea nu am comunicat echipa vreunui jurnalist! Am fost jucator de top si fac parte din staff-ul tehnic a unui club european, stiu cat de delicata este situatia. Colegii mei si jucatorii o stiam. Urasc dezvaluirile" a spus Thierry Courtois, cel care a jucat volei.