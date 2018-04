Lovitura de teatru la Chelsea! Ce se intampla cu Antonio Conte dupa sezonul ratat

Chelsea este in mare pericol sa rateze calificarea in UEFA Champions League dupa ce in urma cu un an castiga titlul!

Desi parea pana acum sigura despartirea de Chelsea in vara, Antonio Conte ar putea sa ramana pana la urma pe banca londonezilor! Englezii de la Daily Mail scriu ca aceasta posibilitate exista in continuare in conditiile in care pentru Chelsea ar fi foarte dificila aducerea unui antrenor de top in vara!

Daca pana acum parea clar ca antrenorul italian o va parasi pe Chelsea, situatia ramane una incerta - Chelsea este la 5 puncte in spatele celor de la Tottenham si la 8 in spatele lui Liverpool (un meci in plus disputat) cu 4 etape inainte de final.

Ratarea calificarii in UEFA Champions League ar crea 2 probleme importante pentru Chelsea - in primul rand, convingerea unui antrenor precum Sarri sau Luis Enrique sa preia echipa si, mai ales, aducerea unor jucatori pe sume mari pentru a ataca titlul in sezonul viitor, mai scriu englezii.

Chelsea isi poate salva sezonul cu o victorie in finala Cupei Angliei, acolo unde o va intalni pe Manchester United.