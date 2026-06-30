Din acest motiv, patronul roș-albaștrilor vrea să întărească echipa în această vară.

Adrian Mutu: ”Dacă îi iese planul lui Gigi, FCSB ar fi cea mai puternică echipă!”

Denis Drăguș și Florinel Coman sunt transferurile prin care Becali vrea să dea lovitura în această vară. Totuși, cele două mutări nu sunt deloc simplu de realizat.

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat un acord cu Denis Drăguș, însă fotbalistul se află sub contract cu Trabzonspor, iar turcii nu sunt dispuși să îl lase să plece gratis de la echipă.

În ceea ce-l privește pe Coman, pare că fotbalistul este nemulțumit la Al Gharafa și își caută un nou angajament în străinătate prin intermediul agentului italian Federico Pastorello.

Adrian Mutu crede că, dacă Gigi Becali va reuși să îi aducă pe Florinel Coman și pe Denis Drăguș la FCSB, gruparea roș-albastră va deveni o forță în campionat și va rivaliza cu Universitatea Craiova în lupta la titlu.

”FCSB, dacă îi iese planul lui Gigi, cu Coman, Drăguș, ar fi cea mai puternică echipă, la egalitate de șanse cu Craiova. Cu Drăguș și Coman s-ar schimba sistemul la FCSB, ar juca cu Drăguș și Bîrligea în față”, a spus Adrian Mutu la Digi Sport.