Cele două naționale s-au înfruntat în ”16”-imile turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”. La capătul celor 90 de minute, Norvegia s-a impus cu 2-1 și a obținut accederea în optimile de finală ale CM 2026.

Reacția lui Erling Haaland după noaptea istorică din America: ”Asta o să schimbe Norvegia pentru totdeauna”

E prima dată în istorie când reprezentativa Norvegiei câștigă un meci de la Campionatul Mondial în fazele eliminatorii. Mai mult decât atât, în acest an s-au împlinit și 28 de ani de la precedenta participare a naționalei la un turneu final de o asemenea anvergură.

Erling Haaland, cel care a adus victoria Norvegiei în minutul 86, a reacționat după meci și a evidențiat că Mondialul din America va propulsa Norvegia în ierarhie.

”E bestial! Au trecut 28 de ani de când am participat ultima dată la un Mondial. E foarte tare să fac parte din chestia asta acum. Înseamnă foarte mult pentru Norvegia. Cred că asta va schimba Norvegia pentru totdeauna.

Simt o unitate. E emoționant de văzut. E foarte tare. Sunt fericit. E o călătorie foarte tare”, a spus Erling Haaland la TV 2, citat de vg.no.

Lotul Norvegiei la CM 2026

PORTARI: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburger SV), Egil Selvik (Watford)

FUNDAȘI: Kristoffer Vassbakk Kopp Ajer (Brentford), Leo Skiri Ostigard (Genoa), David Moller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Fredrik Andre Bjorkan (Bodo/Glimt), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Torbjorn Lysaker Heggem (Bologna), Sondre Klingen Langas (Derby County), Henrik Saelebakke Falchener (Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

MIJLOCAȘI: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Eromonsele Nordby Nusa (RB Leipzig), Andreas Raedergard Schjelderup (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

ATACANȚI: Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Erling Braut Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)