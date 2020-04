A INVINS cancerul! Fostul jucator de la Chelsea si Juventus a trecut prin 17 luni de tratament

Fost jucator si manager la Chelsea, a suferit de cancer si a povestit experientele sale.

Gianluca Vialli, fost jucator si manager la Chelsea, a invins cancerul dupa o lupta de 17 luni. Acesta a suferit de cancer pancreatic si a vorbit despre experientele sale.

Vialli, cel care s-a alaturat lui Chelsea in 1996 in calitate de jucator si a devenit manager doi ani mai tarziu, a povestit despre usurarea lui atunci cand a aflat ca testele nu au mai detectat nici un semn al bolii.

"Sunt bine. In decembrie am terminat 17 luni chimioterapie, un ciclu de opt luni si altul de noua. A fost dur, chiar si pentru cineva la fel de dur ca mine, atat fizic cat si psihic. Testele nu au mai aratat nici un semn al bolii. Sa-mi recapat sanatatea inseamna sa ma vad din nou in oglinda, sa vad parul din nou cum creste, sa nu fiu nevoit sa imi fac sprancenele cu un creion. Ma gandesc la cei adusi la spital si obligati sa moara singuri. E groaznic, aceasta criza va lasa cicatrici emotionale si economice.", a declarat Vialli pentru La Repubblica.

Gianluca Vialli a inscris peste 250 de goluri in cariera sa in Serie A si Premier League. A mai jucat la Juventus si Sampdoria, trecandu-si in palmares si Champions League.