Florian Wirtz a obținut numai 5 puncte în cursa pentru Balonul de Aur



30 de jucători au rămas pe lista scurtă pentru Balonul de Aur 2025. O surpriză după publicarea voturilor ar fi clasarea lui Florian Wirtz. Mijlocașul german a încheiat competiția pe locul 29, cu numai cinci puncte. Pe locul 30 s-a clasat Michael Olise, de la Bayern Munchen, cu patru puncte.



Florian Wirtz a fost transferat de Liverpool în vara acestui an, de la Bayer Leverkusen, pentru o sumă record. "Cormoranii" au achitat 125 de milioane de euro, Wirtz devenind cel mai scump transfer din istoria Premier League.



Internaționalul german a impresionat la Bayer Leverkusen, sub comanda lui Xabi Alonso. În total, Wirtz a strâns 197 de meciuri pentru "Aspirine", unde a marcat 57 de goluri și a livrat 65 de pase decisive.



La Liverpool, Florian Wirtz nu a înscris în primele șapte meciuri oficiale. În schimb, a oferit o pasă de gol.



Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur cu 1.380 de puncte



Diferența între locul 1 și locul 2, adică între Ousmane Dembele și Lamine Yamal, a fost de 321 de puncte.



Anul trecut, Rodri l-a învins pe Vinicius Jr la o diferență de numai 41 de puncte. Mijlocașul lui Manchester City a primit 1.170, în timp ce starul lui Real Madrid a avut 1.129.



Lucrurile au fost mult mai clare acum, după ce Ousmane Dembele a avut un sezon fabulos în tricoul lui PSG. Francezul a obținut 1.380 de puncte în cursa pentru Balonul de Aur 2025, în timp ce Lamine Yamal a încheiat cu 1.059 de puncte. Podiumul din acest an a fost completat de Vitinha, cu 703 puncte.

