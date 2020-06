Un fost stelist e CAMPION MONDIAL la inot in ape inghetate. INCREDIBIL cum se apara de frig: "Trebuie sa fac asta!"

Fost poloist de performanta la clubul Steaua, inotatorul roman Paul Georgescu (41 de ani) a reusit performante fabuloase in competitii la care putini oameni se incumeta sa participe.

In viata de zi cu zi profesor de educatie fizica la o scoala privata din Bucuresti, sportivul nostru a avut pasiunea "nebuna" de a-si testa limitele fizice in ape reci si chiar inghetate.

De altfel, dupa ce a izbutit sa traverseze toate canalele importante ale lumii (Canalul Manecii, Canalul Catalina, Canalul Nordic etc.), Paul Georgescu a devenit campion mondial in ape inghetate (cu temperaturi putin sub 0 grade Celsius), in proba de 500 de metri. De asemenea, aboslut impesionant, Georgescu e primul om din lume care a inotat o mila (1600 de metri) la Cercul Polar, in Antarctica, oprind cronometrul la 22 de minute si 46 de secunde.

Invitat in cadrul unei emisiuni la postul Canal 33, Paul Georgescu si-a descris cariera si a relatat cateva aspecte nevazute din aventurile sale in apele reci. Pe langa faptul ca a relatat cu lux de amanunte felul in care reuseste sa se descurce printre meduze, a fost abordat si subiectul trucurilor folosite pentru a fenta temperaturile in

"Trebuie sa folosesti orice pentru a supravietui in acele ape reci. Nu vorbesc de ape inghetate, in ele iti ingheata absolut tot, pana si vezica urinara. in Canalul Manecii mi-am folosit urina pentru a ma incalzi la maini, pentru ca intrand in hipotermie nu mai poti sa controlezi degetele. Cand urinam, o faceam pe maini. Observatorul din Canalul Catalina mi-a zis sa anunt atunci cand urinez. Pentru ca a fost un caz al unui inotator care a intrat in coma din cauza unui blocaj urinar, asa ca de fiecare data cand urinam trebuia sa anunt", a spus Paul in cadrul emisiunii Business Philosophy.