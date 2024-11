Când s-au deschis secțiile de votare, ieri dimineață, foarte mulți români nici nu știau de existența lui Călin Georgescu (62 de ani) pe buletinele de vot pentru turul I al alegerilor prezidențiale.

Între timp, candidatul independent, fost membru AUR, a produs un adevărat „cutremur“ pe scena politică a țării, câștigând turul I detașat, cu peste 2 milioane de voturi! Cu o campanie dusă pe social media, pe Tiktok în esență, Călin Georgescu se va bate pentru fotoliul de președinte cu Elena Lasconi (USR), în turul II. Până atunci, presa încearcă să furnizeze un portret cât mai cuprinzător pentru candidatul care a produs una dintre cele mai mari surprize politice postdecembriste din România. În acest context, site-ul gsp.ro a venit cu un detaliu interesant, privind sportul preferat al lui Călin Georgescu.

Acesta e un practicant al înotului în ape înghețate și, de-a lungul timpului, a făcut live-uri pe rețelele de socializare din mijlocul unui lac (foto). De remarcat că înotul în ape înghețate, un sport tot mai popular, prezintă și un risc foarte mare, dacă nu e practicat în condiții de siguranță, în echipă, și cu parcurgerea unor pași importanți. Anul trecut, în februarie, un alt practicant al înotului în ape înghețate, comentatorul Bogdan Socol, a murit la doar 42 de sni, suferind un șoc hipotermic.

Băiatul lui Călin Georgescu e cu tenisul

În familia lui Călin Georgescu, există o legătură strânsă cu sportul. Potrivit prosport.ro, fiul candidatului la prezidențiale, Cosmin, a fost jucător de tenis și, în tinerețe, a stat chiar cu Novak Djokovici într-o cameră!

La ora actuală, Cosmin Georgescu are un club de tenis în Capitală, pe malul lacului Herăstrău: Tennis Club by the lake.