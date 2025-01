"Bunicul meu m-a dus la bazin la vârsta de 3 ani"



Primii pași în înot? Din ce îmi aduc aminte, bunicul meu m-a dus la bazin la vârsta de 3 ani și puțin. Am început să înot mai serios la 6 ani, în același timp cu începerea școlii.



Prima medalie importantă a venit recent, în 2023, la Campionatul Național în ape deschise, la proba de 5000 m, unde am obținut locul 2.



Am început să înot în ape înghețate în decembrie 2024, datorită lui Paul Georgescu, care m-a invitat să încerc. Prima experiență a fost un șoc foarte mare, dar m-am obișnuit oarecum.



La Oradea, la primul Campionat European, am avut rezultate foarte bune, neașteptate, ceea ce m-a motivat să continui.



În Italia, la Molveno, în finala de 100 m spate, am avut o experiență extrem de dificilă. Am fost crispat și panicat deoarece am început să înghit apă încă de la începutul cursei și nu am reușit să-mi reglez respirația. Toată cursa a fost un calvar, nu mă puteam concentra.



Rezultatul a fost unul destul de bun, ținând cont de cât de rău m-am simțit, dar sub așteptările mele. Am câștigat două medalii de bronz la categoriile de vârstă 18-24 de ani, la 50 m și 100 m spate, și am ocupat locurile 6 și 7 la general.



Nici acum nu reușesc să apreciez pe deplin performanțele mele. Totuși, cea mai mare bucurie a fost locul 2 obținut la Oradea. A fost ceva neașteptat. În calificări am fost cel mai bun, dar seara m-a întrecut un polonez mult mai în vârstă și mai experimentat decât mine. Totuși, am fost extrem de fericit.

"Mi-aș dori să mă întâlnesc cu Cristiano Ronaldo"