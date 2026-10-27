Cifrele sale nu au fost pe măsura așteptărilor în ultima perioadă. Vinicius are doar un gol și trei pase decisive în 11 partide disputate în toate competițiile, iar cei de la Real Madrid se gândesc deja la o posibilă despărțire.

Transferul lui Vinicius va costa 150 de milioane de euro

Brazilianul a semnat recent un nou contract cu Real Madrid, valabil până în 2032, dar asta nu îi va garanta locul în echipă dacă nu va confirma. Ca drept dovadă, șefii clubului iau în calcul să-l vândă dacă vor primi o ofertă pe măsură.

Potrivit publicației spaniole Fichajes.net, Florentino Perez și conducerea lui Real Madrid îl evaluează pe Vinicius la 150 de milioane de euro. În vară, sud-americanul se putea transfera în Premier League, la Arsenal, dar a preferat să rămână la actuala sa echipă.

Vinicius este crescut de Flamengo, dar a fost transferat de Real Madrid încă de la o vârstă fragedă. În 2018, fosta campioană a Europei plătea 45 de milioane de euro în schimbul său.

Esteban Suarez: ”Vinicius știe că Mourinho îl va scoate din echipă și că vor exista oameni care îl vor aplauda!”

Esteban Suarez, fostul portar spaniol de la Real Oviedo, Atletico Madrid, Sevilla și Celta Vigo a vorbit în presa din Spania despre situația brazilianului. Suarez este convins că Jose Mourinho nu se va feri să îl scoată din teren pe Vinicius dacă brazilianul nu va reuși să se ridice la înălțimea așteptărilor.

”Mourinho nu va rămâne tăcut. Este posibil să facă greșeli, dar eu cred că, dacă trebuie să-l scoată pe Vinicius... De fapt, Vinicius este inteligent și nu ridică mâna. Știe că dușmanul lui nu este Xabi Alonso, știe că Mourinho îl va scoate și că vor exista oameni care îl vor aplauda. Sunt oameni care abia așteaptă ca Vinicius să nu joace.

Mulți oameni i-au făcut rău lui Vinicius, lăudându-i excesiv multe dintre gesturi, iar apoi a urmat un an dificil pentru el.

Toată lumea vorbește despre Mbappe, toată lumea începe să se îndoiască de Vinicius și este huiduit. Nu știu dacă va avea caracterul necesar pentru a trece peste acest moment. Acum pierde acea afecțiune din partea suporterilor”, a spus Suarez, citat de Mundo Deportivo.