"Și-a depășit rivalii cu o mare superioritate". Caracterizarea spectaculoasă a lui David Popovici realizată de marile publicații din Spania

La o zi după ce a cucerit titlul mondial la 200 de metri liberi, Popovici a scos un timp de 47,13 secunde și a stabilit un nou record mondial la juniori, reușind să-l depășească pe francezul Maxime Grousset, care a terminat cursa după 47,53 de secunde.

Publicațiile internaționale au avut numai cuvinte de laudă la adresa înotătorului român, lăudând performanțele obținute de acesta până acum la competiția din Budapesta.

"Înotătorul român continuă să-și consolideze statutul la Campionatul Mondial de la Budapesta, fiind considerat una dintre senzațiile competiției.

Cu timpul de 47.13, David Popovici a dominat semifinalele probei de 100 m liber cu o enormă autoritate. A stabilit un nou record mondial de juniori în serii, iar în semifinale l-a îmbunătățit. Românul nu a avut un start spectaculos, iar micul Popovici, care a dat totul după întoarcere și și-a depășit rivalii cu o mare superioritate care l-a plasat pe primul loc. Este deja al treilea cel mai rapid timp din istorie, Cesar Cielo (46.91) și Caeleb Dressel (46.96) fiind înotătorii cu cele mai bune performanțe", au scris cei de la El Mundo Deportivo.

"După întoarcere, românul a accelerat incredibil și a terminat primul, cu un nou record mondial la juniori, iar reacția de la final lasă de înțeles că ce-i mai bun a rămas pentru finală", au scris și jurnaliștii de la Marca.

David Popovici, despre recuperare: "Am tras draperia, aș mai fi dormit două-trei ore"

"De ce să ne oprim aici dacă ne-a mers așa de bine? De ce să nu continuăm și să vedem care este adevăratul potențial, cel puțin zilele acestea? Nu m-a consumat foarte mult proba de luni, am avut o noapte ceva mai grea, de la oboseală, entuziasm.

Dimineață m-am reconectat simplu, m-am spălat pe față și am tras draperia pentru că aș mai fi dormit două-trei ore. Am avut mare grijă cu medalia, am primit și o cutie, nu-mi venea să o pun în buzunar sau la gât.

Nu-mi place să mă plimb cu medaliile de gât, nu mi-a plăcut niciodată, iar acum e în siguranță, gata să fie expusă pe undeva, prin cameră, chiar dacă încă nu am nimic expus. Reprezintă dovada că sportul românesc poate aduce un campion mondial și la înot", a spus David Popovici, citat de gsp.ro.