La o zi după ce a cucerit titlul mondial la 200 de metri liberi, Popovici a scos un timp de 47,13 secunde, reușind să-l depășească pe francezul Maxime Grousset, care a terminat cursa după 47,53 de secunde.

Imediat după cursa din semifinale, Popovici a avut un discurs de campion. A povestit cum a decurs refacerea după cursa de luni, câștigată spectaculos, cu timpul de 1:43,21.

David Popovici, despre recuperare: ”Am tras draperia, aș mai fi dormit două-trei ore”

„De ce să ne oprim aici dacă ne-a mers așa de bine? De ce să nu continuăm și să vedem care este adevăratul potențial, cel puțin zilele acestea? Nu m-a consumat foarte mult proba de luni, am avut o noapte ceva mai grea, de la oboseală, entuziasm.

Am dormit mai greu, a trebuit să mă trezesc devreme, având în vedere că a fost a doua probă de dimineață, însă m-am descurcat, m-am mobilizat și mâine urmează ultima mea probă din concurs.

Dimineață m-am reconectat simplu, m-am spălat pe față și am tras draperia pentru că aș mai fi dormit două-trei ore. Am avut mare grijă cu medalia, am primit și o cutie, nu-mi venea să o pun în buzunar sau la gât.

Nu-mi place să mă plimb cu medaliile de gât, nu mi-a plăcut niciodată, iar acum e în siguranță, gata să fie expusă pe undeva, prin cameră, chiar dacă încă nu am nimic expus. Reprezintă dovada că sportul românesc poate aduce un campion mondial și la înot”, a spus David Popovici.

Discrs de campion: ”Am văzut valul pe care l-am creat”

„Să bat recorduri mondiale la juniori înseamnă o continuitate plăcută și îmi dă speranță că voi ajunge și la recorduri mondiale adevărate de seniori, sau supreme, nu adevărate. Nu știu cât mai durează, dar știu că am tot timpul din lume, nu ne grăbim nicăieri. O să avem momentele noastre bune așa cum vor fi și altele mai rele. E un sport și se întâmplă lucrurile astea și sunt pregătit pentru ce-mi rezervă viitorul.

Mii de mesaje am primit, nu am cum să mă uit la toate, am răspuns familiei, rudelor, însă nu aș avea cum să le răspund tuturor, nici nu ar fi bine. Am văzut valul pe care l-am creat, mă bucur că în această seară s-a mobilizat lumea și s-a difuzat și la noi în țară, a putut să mă vadă și publicul mai larg.

Pe internet fanii mai înrăiți știau unde să caute, la televizor e mai bine. E un sport care merită mai multă atenție.

Până mâine vreau să mă odihnesc bine, să mă rezum la mesajele necesare, să nu mă las cuprins de atenția asta, care e pozitivă, dar și în cantitate prea mare poate strica. Iar mâine e o nouă zi”, a mai spus tânărul.

David Popovici, campion mondial la 200 de metri liberi

David Popovici a devenit campion mondial la 200 m liber din cadrul competiției de la Budapesta. Elevul lui Adrian Rădulescu a făcut o cursă entuziasmantă în Ungaria, luni seara, și și-a valorificat statutul de favorit.

Bucureșteanul de la CS Dinamo a terminat cursa cu timpul de 1:43,21, prin care și-a corectat recordul mondial de juniori stabilit duminică, în semifinale.