Paul Georgescu (47 de ani) și-a demonstrat reziliența în înotul mondial (47 de ani), devenind doar al 31-lea om care a cucerit Oceans Seven, provocarea de a traversa şapte canale sau strâmtori din diverse zone ale lumii, înotul în aceste arii fiind considerat periculos din cauza curenţilor din apele respective.

În exclusivitate pentru SPORT.RO, Paul Georgescu a făcut o incursiune în memorie pentru a puncta că, la rândul său, obișnuia să fie incomodat de antrenamentele de înot mai lung pe care le făcea ca poloist, în trecut.

Fost poloist la Steaua, Paul Georgescu a reușit provocarea supremă în înotul de anduranță

Paul Georgescu a devenit al 31-lea înotător din lume care a completat Oceans Seven, cel mai dificil proiect de pe glob în înotul în ape deschise.

Privind în urmă, distanțele de aproximativ patru kilometri parcurse la un antrenament de poloist pălesc în comparație cu miile de kilometri înotați de Paul Georgescu în ape deschise, periculoase, care i-au pompat adrenalină în sânge.

„Îmi era greu. Încă jucam polo, la Steaua. Antrenamentul de dimineață nu puteam să îl fac, pentru că eram la serviciu. Stăteam aproape de ștrandul Tineretului și mă trezeam la ora șase, îmi făceam programul de înot, iar, după-masă, făceam antrenament cu echipa.



Am mai ținut-o așa un an de zile, după care am zis că nu mai rezist. M-am axat pe partea financiară și m-am dus spre o meserie pe care o fac cu mare plăcere.