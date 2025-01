Pentru mine, a fost unul dintre cele mai bune sezoane, un an fabulos, deoarece am finalizat proiectul Ocean Seven, adică traversarea celor mai periculoase strâmtori din lume. Am devenit singurul român și al 31-lea om din lume care reușește așa ceva, iar acum, la sfârșitul anului, am fost introdus în Hall of Fame-ul Ice Swimming-ului (înot în ape înghețate), ceea ce, bineînțeles, este o mare onoare, mai ales pentru România.

Când am ajuns în port, pilotul ne-a spus că, deși anunțase că nu va fi vânt, deja se simțea o briză. Deși eram într-o zonă protejată, tot se simțea vântul, ceea ce nu era deloc bine. Am avut mare noroc cu prietenul meu irlandez, Gert Kennedy, care are o experiență vastă, atât ca înotător, cât și ca însoțitor de echipă. El mi-a sugerat să ieșim cu barca în larg să vedem condițiile. Erau valuri foarte mari, dar când am ajuns la locul de plecare, situat la 40 de minute distanță, apa era liniștită, fără vânt. Știam însă că pe la jumătatea traseului cresc curenții și vântul. Atunci el mi-a spus: "Dacă nu înoți astăzi, nu vei mai înota niciodată. Nici la anul, nici peste doi ani."



Totul era deja rezervat, deoarece această strâmtoare este foarte căutată. Am decis să plec, iar Gert mi-a spus să înot mai încet la început pentru a avea energie maximă când voi întâlni curentul. Într-adevăr, după trei ore, am întâmpinat un curent puternic, dar doar pentru o oră. Apoi, brusc, condițiile s-au schimbat în favoarea mea, iar curentul m-a ajutat, venind din spate. Am avut cel mai bun timp al sezonului, la doar două minute de recordul mondial pe acea distanță. Pentru mine conta să termin cursa, nu să stabilesc un record mondial.



A fost un proiect de opt ani, inclusiv doi ani pierduți din cauza pandemiei. Pe lângă aceste strâmtori și canale, mai am și alte titluri importante, cum ar fi Original Triple Crown, care presupune traversarea Canalului Mânecii (între Anglia și Franța), Canalului Nordic (între Irlanda de Nord și Scoția) și Canalului Bristol (între Anglia și Țara Galilor).



Am înotat și Catalina Channel din Statele Unite și am participat la cursa insulei Manhattan, cunoscută drept cursa celor 20 de poduri.



De asemenea, dețin titlul Ice Triple Crown, care include o probă de 1000 de metri și o milă extremă. Am înotat chiar și în Antarctica, unde am stabilit recordul mondial de distanță în apă înghețată, înotând 3,5 km.



Mai dețin și Grand Slam-ul open water, care presupune înotul unui kilometru la Polul Nord, unul la Polul Sud, și traversarea celor șapte strâmtori și canale.



"Am înotat 100 km în bazinul Lia Manoliu"



Am înotat 100 km în Dunăre și, în pandemie, când Federația Română de Natație a redeschis bazele de antrenament, am înotat 100 km în bazinul Lia Manoliu, în 36 de ore. Am vrut să le arăt tinerilor sportivi că nu trebuie să se plângă. M-au văzut dimineața, când au venit la primul antrenament, și m-au găsit tot acolo a doua zi dimineață. (n.r. râde)



Știi care e treaba? Muncești un an de zile doar ca să te bucuri 2-3 secunde. Dar e frumos, acea bucurie nu poate fi explicată în cuvinte, este o bucurie maximă.