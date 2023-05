Italianul Renzo Rossi este căsătorit cu o româncă, a ajuns în România în 1995 și a lucrat ca antrenor și manager sportiv la FC Național, Rapid, CFR Cluj, FCSB, Poli Iași, Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu Mureș și FRF (fotbal feminin). Puțină lume știe că fiica sa, Gloria Maria Rossi (16 ani), este una dintre cele mai bune tinere practicante de dans contemporan din România și are numeroase oferte de a-și continua activitatea artistică în străinătate, mai ales că vorbește fluent limbile engleză, italiană și spaniolă, pe lângă română.

A făcut balet clasic și gimnastică, înainte să se axeze pe dans contemporan

"Am început să dansez la vârsta de 6 ani, cu balet clasic, cu ajutorul Iolandei Petrescu. Apoi am ajuns să fac gimnastică cu antrenoarea mea, Diana Deac. Am început să fac gimnastică la vârsta de 8 ani și jumătate. În prezent am aproape 17 ani, deci sunt vreo 9 ani de când dansez.

Acum fac dans contemporan, care este o combinație între jazz, balet clasic, gimnastică aerobică, este o mișcarea liberă a corpului. Pentru dans îți trebuie o pregătire ca a unui sportiv de performanță. Trebuie să fii pregătit din mai multe puncte de vedere. În primul rând mental, ca să ai maturitatea necesară să duci mișcările până la capăt și de a avea dorința să ajungi la produsul final al muncii tale. În ceea ce privește pregătirea fizică, eu fac și sală, în particular, care mă ajută să-mi întăresc musculatura și să am mai multă forță.

A câștigat prestigiosul YAGP, în decembrie 2022, la Barcelona

Cel mai important concurs la care am participat este YAGP, Youth America Grand Prix, în decembrie 2022. Acolo am câștigat locul 1 pe categoria contemporan cu grupul cu coregrafia 'No more Carmen', compusă de cealaltă antrenoare a noastră, Alina Radu (n.r. - coregraf, multiplă campioană națională la gimnastică aerobică). Este cel mai mare concurs de dans, unde vin aproape toate țările din lume. De exemplu, pe categoria mea, pe contemporan, la vârsta de 16-17 ani, am fost în jur de 100 de concurente. Dacă ar fi să-l asemăn cu o competiție din fotbal, aș spune că e un fel de 'Champions League al dansului'.

Am mai făcut tenis, am făcut înot. Dar nu cred că tatăl meu ar fi vrut să fac un alt sport de performanță. El este cel mai mare fan, cred că mă susține în tot ceea ce fac și că este mândru de mine. Poate puțin în sufletul lui ar fi vrut să fac și fotbal, dar cred că vede că am rezultate în acest sport și atunci este mândru și fericit cu ceea ce fac.

Dacă talentul vine de la tata sau de la mama? Eu vin dintr-o familie de sportivi, așa că pot spune că talentul vine din partea amândurora. Tata e cu fotbalul, mama a făcut gimnastică ritmică. Tata se pricepe la dans. Poate nu se pricepe așa mult la balet, la dans contemporan, dar este balerinul amator perfect. E 100% sufletul petrecerii, și cu glume, și cum se comportă, și cum dansează. Am fost pe stadion de multe ori, de când sunt mică am fost la fotbal. Ca să văd meciurile copiilor sau adulților pe care el îi antrena. Încă de la vârstă fragedă am pus piciorul pe o minge de fotbal", a declarat Gloria Rossi pentru PRO TV Sport.

Antrenoarea Gloriei este soția unui fost fotbalist

Faptul că este fiica unui fost jucător și a unui actual antrenor de fotbal, nu este singura legătură a Gloriei Rossi cu "Sportul Rege". Ea este pregătită de antrenoarea Diana Cristina Deac - Pandele, soția unui antrenor de la academia Rapidului (grupele 2012&2013) și fost fotbalist.

"Gloria este un copil foarte special, un copil cu care lucrez de mai bine de 12 ani. E un copil muncitor, talentat, un copil care are ceva al ei, foarte-foarte special. Ea are un viitor foarte mare în acest domeniu și știu că și ea își dorește foarte tare să performeze mulți ani în această lume. Concursul câștigat la Barcelona a fost unul dintre cele mai mari visuri ale noastre, un succes pentru care s-a muncit foarte mult.

Pe domnul Rossi nu îl cunoșeteam înainte, îl cunosc de când Gloria este la mine în sală. Soțul meu este și el fost fotbalist. Se numește Cosmin Pandele și acum este antrenor la juniorii clubului Rapid", a precizat antrenoarea de clubul Double D.

Text și foto - Gabriel Chirea