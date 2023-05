Italianul Renzo Rossi este căsătorit cu o româncă, a ajuns în România în 1995 și a lucrat ca antrenor și manager sportiv la FC Național, Rapid, CFR Cluj, FCSB, Poli Iași, Ceahlăul Piatra Neamț și ASA Târgu Mureș, fiind cunoscut ca un om important în staff-ul lui Cristiano Bergodi. De curând, Rossi a început colaborarea cu FRF, unde lucrează alături Massimo Pedrazzini pentru dezvoltarea sectorului de fotbal feminin.

"M-a felicitat Cristi Dulca pentru că am mers la fotbal feminin"

"Massimo Pedrazzini e director general pe tot compartimentul de fotbal feminin. Avea nevoie de un colaborator, care să facă analiza activității, de o persoană de încredere, pe care să o cunoască bine. Ne cunoaștem bine, dar nu lucrasem împreună. Eu și Bergodi am venit la FCSB, când el a plecat cu Zenga la Palermo.

M-a chemat împreună cu domnul Stoichiță, pentru că avuseseră o întrevedere cu domnul Burleanu. Unele persoane, la fel domnul Burleanu, credeau că eu sunt agent de jucători, un impresar ca domnul Giovanni Becali. Eu am stat mereu pe teren, ca colaborator al lui Bergodi, și am terminat Coverciano ca team manager și director sportiv. Am și diplomă de video analist tot de la Coverciano, pot să stau pe bancă fără probleme. Pentru team manager și analist video am deja diplomele, ca director sportiv mai trebuie doar să iau câteva credite și să dau examenul. De asemenea, am licența A UEFA de antrenor.

Massimo m-a chemat ca colaborator al lui și video analist pe U19. Analizez meciuri, vedem ce a făcut fiecare jucătoare, analizăm adversarele și pregătim ședințele tactice. Colaborez la toate acțiunile naționalei U19 și ajut la celelalte loturi, dacă antrenorii îmi cer ajutorul. Chiar m-a felicitat Cristi Dulca, selecționerul naționalei de senioare, pentru că am mers la fotbal feminin.

Verișoara lui Tony are un salariu lunar de 15.000 de euro!

E multă muncă de făcut. Am cerut un pic de timp ca să mă obișnuiesc, pentru că e altfel, sunt alți parametri fizici la fete. Am avut turneu de calificare în Portugalia la U19, am jucat cu Franța (n.r. - 0-6), Portugalia (n.r. - 0-5) și Ungaria (n.r. - 2-4). Putem spune că adversarele sunt deocamdată la altă categorie. M-am întâlnit acolo cu Cadu și Tony, foștii jucători de la CFR Cluj.

Verișoara lui Tony are dublă cetățenie, franceză și portugheză, dar a ales să joace pentru Franța (n.r. - e vorba de Louna Ribadeira, Paris FC). Ea are 18 ani și câștigă deja 15.000 de euro pe lună. Are contract pe cinci ani cu Paris și are sponsor tehnic. La noi, cele mai bune echipe cred că au 15.000 de euro pe lună tot fondul de salarii.

Diferența e abisală. Fotbalistele din Franța se ocupă doar de fotbal, sunt profesioniste. La noi au servicii ca să își rotunjească veniturile. Cluburile feminine au aceleași condiții acolo ca cele masculine, poate chiar câteva facilități suplimentare. Franța avea un staff de 10-12 persoane. Noi cred că ne-am descurcat bine, dar am fost mai puțini, se vede diferența în anumite momente.

"Sunt chestii din afara terenului care încă scârțâie. E încă de muncă, dar avem speranțe"

E încă de muncă, dar avem speranțe. Am vorbit cu un prieten de la Villarreal, din Spania, mi-a spus că sunt o grămadă de fete românce acolo. Avem deja o listă cu fetele din Spania, Massimo vrea să se ocupe de contactarea lor. El a fost săptămâna trecută la Inter Milano, ca să vadă o fată semnalată de domnul Burleanu. Ea poate fi interesantă pentru noi, la U19, Massimo a spus că e super ok.

La fel, a venit la U17 o fată care joacă la Cesena (n.r. - Giulia Dumitru, mijlocașă / a efectuat un stagiu cu naționala U15 a Italiei, la Coverciano, în aprilie 2022). E foarte bună, are timing, are poziționare bună în teren, vede jocul foarte bine, știe geometria jocului. E un bonus enorm pentru noi că avem fete în străinătate, pe care le putem aduce la loturile naționale. Fetele din România văd și ele care e nivelul de afară, cum se joacă acolo, sunt motivate să dea mai mult la antrenament.

Probabil și cluburile ar trebui să le ajute mai mult, să fie mai atente la antrenamente, la alimentație, la medicamentație, la recuperare. Sunt chestii din afara terenului care încă scârțâie. Unele fete fac masaj de două ori pe săptămână, unele nici nu erau obișnuite cu masajul. Eu cred că suntem cam cu 10 ani în spatele Italiei, de exemplu.

"Există potențial mare, există interes pentru fotbal din partea fetelor"

A fost un turneu aici de U17, iar din partea UEFA a venit o doamnă italiancă. Mi-a zis așa 'Uite, voi sunteți acum cum eram noi, în Italia, acum zece ani! Țările nordice sunt în față, pentru că acolo s-a promovat enorm fotbalul feminin, iar noi, italienii, am copiat de la ei. Dar am avut timp zece ani ca să dezvoltăm fotbalul feminin'. Avem probleme, dar cred că pot fi rezolvate, dacă dăm o atenție mai mare fotbalului feminin. În Italia sunt văzute aproape la fel acum, cel feminin și cel masculin. Ați văzut ce a fost la Roma cu Barcelona, a fost o nebunie. Portarul de la Roma e în naționala României, e un lucru foarte bun că e la acel nivel, a fost Spiderman.

Dacă e dorință și se acordă atenție, eu cred că se poate scurta timpul, în cinci ani suntem la cel mai înalt nivel. Sunt niște pași simpli de făcut, avem lacune, dar s-au luat niște decizii foarte bune din partea FRF. S-a înmulțit numărul de jucătoare, de echipe de junioare și senioare, din campionatul următor cluburile trebuie să aibă 15 jucătoare profesioniste, cu salarii. Există potențial mare, există interes pentru fotbal din partea fetelor, a părinților, e un entuziasm în privința fotbalului feminin. Avem 'materialul', acum trebuie să trecem la nivelul următor, să facem mai mult din punct de vedere al pregătirii, al formării de antrenori, al organizării cluburilor.

"Avantajul e că fetele sunt mult mai ascultătoare și mai puțin egoiste față de băieți"

Massimo face tot ce poate, fetele mi-au zis că am schimbat multe din punct de vedere tactic, al recuperării. Avantajul e că fetele sunt mult mai ascultătoare și mai puțin egoiste față de băieți. E o deficiență tehnico-tactică, poate și pentru că multe fete au început târziu fotbalul și vin din alte sporturi, ca handbal sau atletism. Sau au jucat cu prietenii de plăcere și vin la 12-14 ani. Există un talent nativ în România, dar trebuie ajutat la academii, la echipe. Există semințele, dar trebuie să cultivăm cu grijă.

Nu putem monitoriza încă nici țara la nivelul la care vrem noi, nu ne putem gândi să mergem să vedem pe viu toate jucătoarele românce din străinătate. Avem zeci de jucătoare cu potențial în Canada și SUA, unde fotbalul e dezvoltat. Avem liste, cerem video cu meciuri, le monitorizăm. Dar una e să mergi în Spania, alta e să te duci la Montreal. Românii sunt ca italienii, sunt peste tot, sunt multe jucătoare. Dacă creștem nivelul intern și aducem și jucătoarele eligibile din străinătate, cred că putem face lucruri foarte bune în fotbalul feminin", a declarat Renzo Rossi pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Nationala Romaniei de Fotbal Feminin (FB), Gabriel Chirea