Gratia de la balet se obtine cu o disciplina de fier! Povestea uneia dintre cele mai talentate balerine din Romania: ce sacrificii face la doar 13 ani

Mariuca face balet de cand a invatat sa mearga si a dansat si la Opera Romana.

Ea a studiat balet si in Portugalia, unde a obtinut o bursa. Isi incepe fiecare zi la 6 dimineata si se intoarce acasa seara tarziu.

"Mananc in masina. Ma schimb de multe ori in masina. Obisnuim sa fac si temele in masina. Trebuie sa muncim mult, avem dureri mari, nu dormim", marturiseste Mariuca.

Profesoara Mariucai preda baletul de 50 de ani.

"Am si momente in care chiar sunt dura, pentru ca trebuie sa simta. Simti ca investesti intr-un copil cu calitati, merita sa lucrezi cu ea", spune Ana Carainopol Valcu.

Mariuca traieste pentru arta. Pe langa balet, ea picteaza si canta la pian.

"Ii place sa fie aplaudata. Asta imi spune 'Imi place cand sunt pe scena si sunt aplaudata'", spune mama Mariucai, Cristina Iordache.