Ea e Lady Dee! Femeia care ii numara BANII lui McGregor, cea mai STILATA iubita de sportiv

Pentru a treia oara in cariera, luptatorul Conor McGregor si-a anuntat retragerea din sportul de performanta. Daca decizia va fi una definitiva, irlandezul se va consola in familia pe care si-a construit-o alaturi de frumoasa sa iubita, Dee Devlin.

In varsta de 31 de ani, campionul din UFC a zis "stop" intr-un moment de glorie, luand astfel prin surprindere lumea artelor martiale.

Pe plan personal, McGregor e la fel de implinit, avand langa el una dintre cele mai stilate femei din lume. Este vorba despre Dee Devlin (33 de ani), considerata in tara sa o adevarata "icoana" in ceea ce priveste eleganta, ea primind si premii in acest sens, asa cum s-a intamplat in 2016 cu distinctia "Most Stylish Newcomer Award".

.

In ciuda faptului ca inca nu s-au casatorit, Conor si Dee se cunosc de aproape 12 ani si au deja impreuna doi copii, un baiat de 3 ani si o fetita de 1 an si jumatate. In 2008, atunci cand si-au inceput legatura sentimentala, McGregor era departe de renumele din prezent, iar Dee Devlin a crezut in el si l-a ajutat inclusiv financiar pentru a se putea antrena in conditii ideale.

Evident, o data ce McGregor si-a facut loc in elita luptelor, partenera sa n-a mai fost nevoita sa munceasca prin alte parti, ea devenind in schimb un manager al lui Conor, atat din punct de vedere sportiv cat si financiar.

De altfel, luptatorul irlandez a recunoscut mereu ca n-ar fi realizat aproape nimic pe plan sportiv fara ajutorul din umbra al iubitei sale.