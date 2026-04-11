Un român, în lotul lui Juventus pentru meciul din Serie A! Spalletti l-a convocat în premieră

Radu, component al echipei Primavera a lui Juventus, a fost convocat de Luciano Spalletti după ce unul dintre portarii seniori, Mattia Perin , s-a accidentat. În lotul pentru partida de diseară se mai află Michele Di Gregorio (28 de ani) și Carlo Pinsoglio (36 de ani).

Tânărul portar Riccardo Radu (18 ani) face parte din lotul lui Juventus pentru partida cu Atalanta . Este o prezență în premieră la prima echipă pentru goalkeeper-ul cu părinți români născut la Torino.

Cine este Riccardo Radu

Născut în august 2008, la Torino, Riccardo Radu a apărat în 11 meciuri din acest sezon ale lui Juventus Primavera, inclusiv în Youth League.

Riccardo Radu a ales să reprezinte România la nivel de juniori, până acum având mai multe meciuri în care a apărat la naționalele U17, U18 sau U19.

În martie 2024, Riccardo Radu a semnat primul său contract de profesionist cu Juventus, valabil până în vara lui 2026.

Riccardo Radu este doar unul dintre fotbaliștii de origine română care au s-au dezvoltat recent în academia lui Juventus. Portarul i-a mai avut printre colegi pe Andrei Florea (vândut vara trecută la Zilina), Lorenzo Biliboc (vândut vara trecută la CFR Cluj) sau Alessio Marcu (împrumutat până la finalul acestui sezon la Grosseto).