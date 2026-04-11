Un român, în lotul lui Juventus pentru meciul din Serie A! Spalletti l-a convocat în premieră

Juventus joacă sâmbătă seară, de la 21:45, pe terenul Atalantei, în runda cu numărul 32 din Serie A. În lotul echipei pregătite de Luciano Spalletti se află și un fotbalist român.

Riccardo Radu, în lotul primei echipe a lui Juventus

Tânărul portar Riccardo Radu (18 ani) face parte din lotul lui Juventus pentru partida cu Atalanta. Este o prezență în premieră la prima echipă pentru goalkeeper-ul cu părinți români născut la Torino.

Radu, component al echipei Primavera a lui Juventus, a fost convocat de Luciano Spalletti după ce unul dintre portarii seniori, Mattia Perin, s-a accidentat. În lotul pentru partida de diseară se mai află Michele Di Gregorio (28 de ani) și Carlo Pinsoglio (36 de ani).

Cine este Riccardo Radu

Născut în august 2008, la Torino, Riccardo Radu a apărat în 11 meciuri din acest sezon ale lui Juventus Primavera, inclusiv în Youth League.

Riccardo Radu a ales să reprezinte România la nivel de juniori, până acum având mai multe meciuri în care a apărat la naționalele U17, U18 sau U19.

În martie 2024, Riccardo Radu a semnat primul său contract de profesionist cu Juventus, valabil până în vara lui 2026.

Riccardo Radu este doar unul dintre fotbaliștii de origine română care au s-au dezvoltat recent în academia lui Juventus. Portarul i-a mai avut printre colegi pe Andrei Florea (vândut vara trecută la Zilina), Lorenzo Biliboc (vândut vara trecută la CFR Cluj) sau Alessio Marcu (împrumutat până la finalul acestui sezon la Grosseto).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ULTIMELE STIRI
Arsenal - Bournemouth 0-1 | ACUM pe VOYO: Meci-spectacol în Premier League
Arsenal - Bournemouth 0-1 | ACUM pe VOYO: Meci-spectacol în Premier League
LeBron James a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră
LeBron James a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră
Liverpool – Fulham, în direct pe VOYO de la ora 19:30! „Cormoranii” forțează revenirea în top 4
Liverpool – Fulham, în direct pe VOYO de la ora 19:30! „Cormoranii” forțează revenirea în top 4
FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00! Duel strâns în play-out
FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00! Duel strâns în play-out
UTA Arad - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:15! Cu o victorie, moldovenii sunt lideri în play-out
UTA Arad - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:15! Cu o victorie, moldovenii sunt lideri în play-out
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică



Recomandarile redactiei
Bombă! Pleacă de la Liverpool și semnează cu Tottenham
Bombă! Pleacă de la Liverpool și semnează cu Tottenham
"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic
"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic
LeBron James a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră
LeBron James a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră
Arsenal - Bournemouth 0-1 | ACUM pe VOYO: Meci-spectacol în Premier League
Arsenal - Bournemouth 0-1 | ACUM pe VOYO: Meci-spectacol în Premier League
OUT de la Barcelona, fotbalistul „a explodat” la noua echipă
OUT de la Barcelona, fotbalistul „a explodat” la noua echipă
Alte subiecte de interes
Riccardo Radu și Andrei Florea, lăudați la debutul cu Juventus Torino în UEFA Youth League! ”A salvat rezultatul”
Riccardo Radu și Andrei Florea, lăudați la debutul cu Juventus Torino în UEFA Youth League! ”A salvat rezultatul”
”Primul KO în campionat pentru Cristi Chivu”! Un fotbalist român aflat la debut a fost ”decisiv” în derby-ul Juventus - Inter 1-0
”Primul KO în campionat pentru Cristi Chivu”! Un fotbalist român aflat la debut a fost ”decisiv” în derby-ul Juventus - Inter 1-0
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Supercupa Europei | Real Madrid - Atalanta 2-0. Primul meci și primul trofeu pentru Mbappe la noua echipă
Supercupa Europei | Real Madrid - Atalanta 2-0. Primul meci și primul trofeu pentru Mbappe la noua echipă
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

