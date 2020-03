Transferul pe care Becali NU MAI CREDEA ca o sa-l faca! EXCLUSIV www.sport.ro: cum si-a vandut favoritul cu 700 000 de euro

Agentul secret din Romania scrie in fiecare saptamana in exclusivitate pentru www.sport.ro!

De doua ori pe an, vara si iarna, mercato erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre puterea cuvantului la tratative sau povestea lui Banel Nicolita, romanul cu plaman de Forrest Gump plecat sa cucereasca Franta in echipa starurilor Aubameyang sau Zouma.

Cariera lui Nicolita incepe timpuriu, la 14 ani, in Faureiul natal. Copil sarac, Banel toarna ambitie peste calitatile sale native - e rapid, puternic si are neastamparul "muncitorilor" veterani pe linia de tusa. E remarcat de Dacia Unirea Braila de unde "urca" in liga I la Poli AEK Timisoara. Debuteaza in prima divizie la numai 19 ani. Dupa jumatate de sezon in Banat, Nicolita primeste cea mai buna veste - FCSB il cumpara pentru 250 000 de euro. Destinul ii rasplateste imediat stradania - Banel devine campion in Ghencea, joaca trei ani la rand in grupele Champions League, atinge o semifinala de Cupa UEFA. Aduna 64 de partide in cupele europene, al doilea record dupa legenda Lacatus, si peste 30 de selectii in nationala Romaniei. In vara 2011, Nicolita incepe al 8-lea sezon consecutiv in tricoul ros-albastru cu numarul 16, dar...

Fosta campioana a Frantei, Saint Etienne, echipa cu cei mai multi fani din Ligue I cauta un mijlocas dreapta. Aflat in ultimul an de contract cu FCSB, Banel intra pe radarul francezilor. Balanta calitate/pret face din Nicolita un jucator atractiv in piata transferurilor. Scouterii si directorul sportiv al lui Saint Etienne vor sa-si faca o ultima imagine - vin sa-l vada la meciuri, in Romania. Lucrurile merg insa pe dos. FCSB, cu Ronny Levy antrenor, si-a pierdut stralucirea iar Banel arata lipsit de inspiratie si energie.

FCSB e invinsa de Astra, apoi castiga anevoios cu Targu Mures avandu-l pe Nicolita titular, dar iesit din forma. Francezii trimit referinte negative acasa, transferul atarna de un fir de ata. Cand totul pare pierdut , Banel primeste sprijinul agentilor sai care GARANTEAZA pentru mutare. Surprinzator, Saint Etienne tine cont de asigurari, pune pret pe recomandarile intermediarilor si il prezinta pe Nicolita in ultima zi de mercato, la final de august. FCSB primeste 700 000 euro pentru Banel care ajunge la un salariu de 400 000 euro pe an. Total neasteptat, romanul face impresie intr-o echipa care-i aduna pe golgeterul Aubameyang, pe fostul jucator al lui Liverpool si Atletico Madrid, Sinama Pongolle, sau pe tanarul Zouma, viitorul star de la Chelsea.

Fanii il primesc usor in inimile lor - Nicolita e ales fotbalistul lunii noiembrie pe Geoffroy-Guichard. Rasplateste increderea tuturor cu 3 goluri si 3 assist-uri in primele 11 partide pentru Saint Etienne. Banel traieste la "vie en rose" si invata limba franceza. Totusi, accidentarile ii macina gloria si pierde incet-incet creditul staff-ului. Sezonul urmator e un cosmar - doar 3 aparitii fara nicio reusita. Nicolita face o ultima incercare in Franta - merge imprumut la Nantes dar fara succes. Revine in liga I, la Viitorul si Targu Mures, fara sa aiba stralucirea de alta data.

La 35 ani, drumul in fotbal al "maratonistului" Banel se incheie rotund in Faureiul de acasa unde tine in viata echipa orasului ca jucator, antrenor si presedinte.