După ce stagiunea precedentă a fost departe de așteptări, Real are gânduri mari. În acest moment, conduce în clasamentul din La Liga, dar ordinea se poate schimba oricând, mai ales că pe 26 octombrie se va disputa El Clasico.

Programul Realului în următoarea perioadă:

· 19 octombrie, de la ora 22:00: Getafe - Real Madrid (La Liga)

· 22 octombrie, de la ora 22:00: Real Madrid - Juventus (Champions League)

· 26 octombrie, de la ora 17:15: Real Madrid - FC Barcelona (La Liga)

· 1 noiembrie, de la ora 22:00: Real Madrid - Valencia (La Liga)

· 4 noiembrie, de la ora 22:00: Liverpool - Real Madrid (Champions League)

Real Madrid - Juventus, reeditarea a două finale de Champions League

Primul meci tare al lui Real Madrid va fi cel contra lui Juventus. Madrilenii au mai întâlnit-o pe Juventus în două finale de Champions League, în 1998 și în 2017. În 1998, Real a câștigat cu 1-0, iar în 2017 cu 4-1.

Madrilenii au punctaj maxim în Champions League, după ce au câștigat meciurile cu Marseille și Kairat. În schimb, Juventus este pe locul 23 în Champions League, după ce a obținut două remize. În aceste condiții, Real Madrid este mare favorită la victorie, cu o cotă de 1.57 pe site-urile de pariuri sportive fotbal, în timp ce un succes al italienilor este creditat cu 5.50.

El Clasico, episodul cu numărul 4 din 2025

Al patrulea meci dintre Real Madrid și FC Barcelona din acest an va avea loc pe finalul lunii. Cele două echipe se întâlnesc în campionat, pe terenul Realului. El Clasico și-a demonstrat statutul de meci spectacol în 2025, iar în cele trei meciuri de până acum s-au marcat 18 goluri.

Ultima partidă a avut loc pe terenul Barcelonei, în luna mai, când FC Barcelona a câștigat cu 4-3. Barcelona a mai învins-o pe Real și în Supercupa Spaniei, dar și în Cupa Spaniei.

Ultimul meci de pe terenul Realului a fost de tristă amintire pentru fanii madrileni. Atunci, FC Barcelona s-a impus cu 4-0, un rezultat care a surprins multă lume. În clasamentul din La Liga, Real Madrid conduce, cu 21 de puncte, în timp ce FC Barcelona este pe poziția a doua, cu două puncte mai puțin.

Liverpool - Real Madrid, derby între două favorite la câștigarea Champions League

Liverpool și Real Madrid sunt obișnuite cu meciurile cu miză mare. Numai în istoria recentă, cele două echipe s-au întâlnit în finala competiției în 2018 și 2022. De fiecare dată, madrilenii au ieșit învingători de pe teren. De această dată, miza nu va mai fi la fel de mare, dar orgoliile vor fi prezente.

Duelul este programat pe 4 noiembrie și este derby-ul etapei a 3-a din Champions League. Ultima partidă dintre cele două echipe a avut loc în noiembrie 2024, iar Liverpool a câștigat acasă cu 2-0. În schimb, Real s-a impus în februarie 2023 pe terenul lui Liverpool, iar apoi a câștigat și în retur.

Pentru Real Madrid urmează, așadar, o perioadă aglomerată, dar și interesantă. Fanii fotbalului vor avea ocazia să vadă meciuri de cinci stele atât în Champions League, cât și în La Liga. Madrilenii au dat 14 goluri în ultimele 4 meciuri jucate, dar rămâne de văzut cum se vor descurca în fața unor defensive mult mai puternice decât cele ale lui Kairat, Levante ori Villarreal.

Licenta: L1234166W001528 ONJN

