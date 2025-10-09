de Dan Chilom

România vs Moldova



România primește azi vizita vecinei Moldova, într-un amical care mai mult încurcă echipa lui Lucescu, după spusele selecționerului, deoarece meciul decisiv este duminică împotriva Austriei, în grupa de calificare la Mondial.

Se așteaptă ca “Il Luce” să folosească două garnituri diferite, una pentru amicalul de azi, în care va avea posibilitatea să vadă jucători noi, și alta în meciul cu austriecii, în care este obligat să joace cu tot ce are mai bun la acest moment.



Moldova vine după un eșec umilitor contra Norvegiei,1-11.



Ultimul meci dintre cele două naționale s-a terminat cu victoria României, scor 5-0, în 2022, la Chișinău.

România - Moldova | Echipe probabile

România: Radu – Manea, Ghita, Racovitan, Oprut – M. Marin, Screciu – Cîrjan- Hagi, Mihăilă – Munteanu.



Moldova: Avram – Motpan, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk – Caimacov, Rata, Bodisteanu – Postolachi, Nicolaescu.

România - Moldova | Cote pariuri



România pornește ca favorită certă la victorie, indiferent de garnitura pe care o va alinia, cu o cotă de 1.33.



Egal - 5.00



Moldova are cotă 10.00 la victorie!



Frații noștri de peste Prut se pot lăuda cu un singur egal, 3-3, în 2011. Această remiză este cel mai bun rezultat al lor în meciurile cu România.



Ianis Hagi este anunțat căpitan diseară, în partida amicală contra Moldovei.



România este în acest moment pe locul 51 în lume, în timp ce Moldova este pe 156.



Amicalul se va disputa pe Arena Nationala, stadion care va găzdui și meciul de duminică cu Austria.



Ishmael Barbara va conduce întâlnirea, din Malta, arbitru care acordă în medie 3,73 cartonașe galbene pe meci, și 0,20 roșii.



Sugestia Sport.ro:



Victorie România

