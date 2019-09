(P) Supermeci in saisprezecimi: Rapid - Poli Iasi. Tu ce pariezi?

Cupa Romaniei isi recastiga una dintre echipele care au contribuit decisiv la transformarea ei intr-un trofeu de suflet pentru fotbalul romanesc: Rapid. Cu 13 trofee castigate, giulestenii au reusit sa triumfe si in perioada interbelica si in perioada comunismului cand s-au pus in fata granzilor sustinuti de sistem, dar si dupa Revolutie. Poate Rapidul de azi sa treaca in SuperMeciul din 16-zecimi de Poli Iasi, echipa din prima divizie? Inregistreaza-te la Superbet.ro si pariaza la cele mai bune cote!

PRINDE SUPERBILETE IN SAISPREZECIMEA SUPERBET!

Cele doua echipe sunt formatiile sponsorizate de Superbet in primele doua ligi. Rapidul se afla in sprint spre elita fotbalului romanesc, avand 2 promovari succesive in ultimele 2 sezoane, Poli Iasi e clasata in elita campionatului - primele 6 locuri, cele care te califica in Play Off. Care dintre ele e mai motivata sa se califice in Optimi? Pariaza acum pe Rapid-Poli Iasi la cote marite!

MECIUL E IN DIRECT PE SITE-UL SI APLICATIA SUPERBET

Poti vedea de oriunde esti aceasta partida care se va disputa in Buzau, pe stadionul Gloria. Streamingul te poate ajuta sa pariezi informat si inspirat in timpul meciului. Iar Superbet pluseaza cu cote marite, fiindca partida beneficiaza si de oferta Super Live! Instaleaza gratuit aplicatia Superbet vezi live si pariaza pe competitiile favorite!

PARIURI SPECIALE PENTRU O SUPER-EXPERIENTA DE MECI!

Parte din modul in care Superbet onoreaza acest meci sunt si pariurile speciale care ofera mai multe optiuni pentru strategii profitabile si care cresc adrenalina in timpul meciului. Pentru ca pariorii pot prinde primele pariuri castigatoare inca din primele 10 minute. Sau chiar si mai devreme, daca primul gol se inscrie foarte rapid. Vezi toata oferta de Speciale pentru Rapid-Poli Iasi!

COTE CRESCUTE PENTRU MARCATORI

Roskopf a adus prima victorie a Rapidului in Cupa in acest sezon. Acum, are cota 3.40 sa inscrie. Horsia - jucator adus in primul 11 al iesenilor de regula U21 – are deja 3 goluri in actuala stagiune. Superbet ofera cota 3.50 pentru un prim gol pe care sa-l marcheze in Cupa! Alege dintre specialele pe marcatori jucatorul care crezi ca va inscrie in acest meci eliminatoriu.

COTA 14.0 PENTRU CA RAPID SA INTOARCA MECIUL

Giulestenii au fost condusi de 4 ori in acest sezon dar au reusit sa revina si sa castige. Cea mai recenta remontada a visiniilor a fost in urma cu 4 zile, cand Rapidul s-a impus cu 3-2 in fata lui SCM Gloria Buzau.

POLI IASI A UITAT SA MAI CASTIGE: 10.00 COTA PENTRU CALIFICARE IN PRELUNGIRI

Dupa un SuperStart de sezon, echipa a inceput sa piarda “viteza” si a ajuns la 4 meciuri fara victorie (doua egaluri si 2 infrangeri). Iasiul se mentine pe loc de Play Off, dar asta fiindca a fost ajutata mai mult de jocul rezultatelor decat de propriile performante. La Superbet, cota pentru ca alb-albastrii sa treaca mai departe in reprizele de prelungire inmulteste de 10 ori banii mizati. Oare se va ajunge acolo?

E PRIMUL DUEL IN ACTUALA STRUCTURA JURIDICA

Atat Rapid cat si Poli Iasi au obtinut anul trecut dreptul de a folosi emblemele si denumirile sub care evolueaza. Ele au experimentat la propriu ce inseamna sa renasti “din propria-ti cenusa”. Gratie propriilor fani, Rapidul simte din plin energia unui nou inceput. In clasamentele ligilor in care activeaza, ambele echipe ocupa locul 5 si au cate 16 puncte. Vom avea un meci echilibrat sau se va impune echipa considerata favorita, Iasiul?

PARIUL EXCLUSIV SUPERBET GGsau 3+ PROFITABIL IN MECIURILE DE CUPA ALE RAPIDULUI

2-1 cu Daco-Getica si 3-0 cu Dunarea Calarasi sunt rezultatele Rapidului in cele doua tururi pe care deja le-a disputat in actuala editie a Cupei Romaniei. Pariorii au prins in ambele meciuri pariul GGsau 3+ (ambele echipe marcheaza sau se inscriu cel putin 3 goluri). Si acum ne putem astepta la un meci cu goluri. 7 dintre cele 10 jocuri de pana acum ale Rapidului in sezonul 2019-2020 au fost meciuri in care s-au marcat cel putin 3 goluri (pariu 3+ la Superbet).

PANCU A DECLARAT CA VA UTILIZA JUCATORII CARE AU DUS GREUL IN CUPA

E posibil ca ambii antrenori sa ne surprinda si sa nu trimita din primul minut cel mai bun prim 11. Iasiul a jucat acum 3 zile la Ovidiu si a pierdut cu Viitorul, scor 1-2 dupa ce a condus la pauza cu 1-0 si mentinerea pe loc de Play Off pare prioritatea lui Mihai Teja. Rapidul are ca obiectiv principal in acest sezon promovarea in prima liga. Dar inspiratia antrenorilor poate juca un rol decisiv. Schimbarile pe care le vor face in repriza a doua ar putea influenta scorul final. Va reusi Pancu sa invinga echipa din orasul natal, formatia care se vrea continuatoarea echipei care l-a format ca fotbalist si l-a debutat in fotbal?

Ia si tu deciziile castigatoare! Pariaza informat si responsabil la Superbet!