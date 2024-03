(P) Liga Campionilor la fotbal feminin se întoarce! SuperMeciuri în sferturile competiției

Găsește-ți inspirația în SuperSocial!

SuperFetele din SuperSferturi

Ajax – Chelsea și Benfica – Lyon sunt confruntările de marți. Benfica și Ajax s-au calificat de pe locul doi al grupelor A, respectiv C, iar Chelsea și Lyon, din postura de lideri ai grupelor B și D. Retururile urmează să se joace pe 27 martie la Londra și Lyon. Chelsea e dată ca învingătoare sigură a duelului din tur, la fel și Lyon, câștigătoarea all-time a competiției cu 8 trofee până acum.

Hacken – PSG și Brann – Barcelona se joacă miercuri. Hacken nu a mai ajuns în această fază a competiției din sezonul 2012-2013, când le avea ca adversare pe franțuzoaicele de la Juvisy. Atunci, Juvisy se impunea cu 4-1 la general. Pe de altă parte, Brann se află în premieră în sferturi, dar ghinionul face să o aibă ca oponentă pe Barcelona, campioana en-titre.

Surprinzătoare sunt absențele din sferturi ale unor cluburi mari precum Bayern, Real Madrid sau AS Roma. Real Madrid nu a obținut nicio victorie în acest sezon, iar Bayern și AS Roma au încheiat tabloul grupei C, cu 7 puncte pentru bavareze și 5 pentru italience.

