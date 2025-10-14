(P) Champions League: 4 din primele 5 favorite la trofeu au aceeași cotă la pariuri

Cea mai importantă competiție continentală va continua săptămâna viitoare, când sunt programate meciurile din etapa a doua. Cap de afiș va fi duelul dintre FC Barcelona și PSG, două dintre primele favorite la câștigarea trofeului. Până să ajungă acolo, echipele luptă și pentru a termina faza ligii într-o poziție cât mai favorabilă, în așa fel încât să le fie mai ușor în optimi.

Agențiile de pariuri obișnuiesc să ofere cote pentru câștigarea competiției, dar pentru fanii care nu doresc să aștepte până pe 30 mai, brandul Swiper (L1234101W001500 ONJN) a pregătit și selecții pentru câștigarea fazei ligii. Cursa se anunță extrem de interesantă, iar primele favorite sunt FC Barcelona, Arsenal, Liverpool, PSG și Real Madrid - aceleași ca și cele 5 favorite la trofeu.

FC Barcelona - 4.50 Arsenal - 5.00 Liverpool - 5.40 PSG - 6.00 Real Madrid - 9.00

Cotele pentru câștigarea trofeului:

FC Barcelona - 7.00 Liverpool - 7.00 PSG - 7.00 Arsenal - 7.00 Real Madrid - 9.00

FC Barcelona

Catalanii au câștigat cu ceva emoții contra lui Newcastle în prima etapă, după un meci mare făcut de Marcus Rashford. În etapa a doua, FC Barcelona se pregătește de un duel de cinci stele contra lui PSG. Apoi, pentru catalani urmează două meciuri mai ușoare, din care ar putea obține 6 puncte: cu Olympiakos acasă și cu Brugge în deplasare.

Pe 25 noiembrie, FC Barcelona va avea o deplasare dificilă, la Chelsea. Frankfurt, Slavia Praga și FC Copenhaga sunt celelalte adversare pe care FC Barcelona le are. Așa cum se poate observa, sunt echipe clar sub FC Barcelona, motiv pentru care catalanii au șanse bune să câștige faza ligii. Ce-i drept, FC Barcelona are de luat o revanșă în această competiție.

Liverpool

Cât dramatism a avut succesul obținut de Liverpool în prima etapă contra lui Atletico Madrid, scor 3-2. Pentru Liverpool urmează un meci mai ușor, în deplasare cu Galatasaray, echipa care în prima etapă a pierdut cu 5-1 în deplasare la Frankfurt. Arne Slot ar putea menaja câțiva titulari, din moment ce Liverpool va întâlni Chelsea în weekend.

Apoi, pe Liverpool o așteaptă meciuri în deplasare cu Frankfurt, Inter și Marseille, dar și niște dueluri de excepție acasă: Real Madrid va sosi pe Anfield pe 4 noiembrie. PSV și Qarabag sunt alte adversare pe care Liverpool le va avea în meciurile de acasă. "Cormoranii" s-au descurcat excelent sezonul trecut în faza ligii și nu ar trebui să aibă probleme în drumul spre fazele superioare ale competiției.

