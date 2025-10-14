(P) Champions League: 4 din primele 5 favorite la trofeu au aceeași cotă la pariuri

Faza ligii din Champions League a început spectaculos. Juventus și Borussia Dortmund au oferit cel mai spectaculos meci, o remiză cu opt goluri. FC Barcelona a descoperit ce poate Marcus Rashford, în timp ce Manchester City, Bayern, Liverpool și PSG au câștigat. 

Real MadridChampions League
Cea mai importantă competiție continentală va continua săptămâna viitoare, când sunt programate meciurile din etapa a doua. Cap de afiș va fi duelul dintre FC Barcelona și PSG, două dintre primele favorite la câștigarea trofeului. Până să ajungă acolo, echipele luptă și pentru a termina faza ligii într-o poziție cât mai favorabilă, în așa fel încât să le fie mai ușor în optimi. 

Agențiile de pariuri obișnuiesc să ofere cote pentru câștigarea competiției, dar pentru fanii care nu doresc să aștepte până pe 30 mai, brandul Swiper (L1234101W001500 ONJN) a pregătit și selecții pentru câștigarea fazei ligii. Cursa se anunță extrem de interesantă, iar primele favorite sunt FC Barcelona, Arsenal, Liverpool, PSG și Real Madrid - aceleași ca și cele 5 favorite la trofeu. 

  1. FC Barcelona - 4.50 
  2. Arsenal - 5.00 
  3. Liverpool - 5.40 
  4. PSG - 6.00 
  5. Real Madrid - 9.00 

Cotele pentru câștigarea trofeului: 

  1. FC Barcelona - 7.00 
  2. Liverpool - 7.00 
  3. PSG - 7.00 
  4. Arsenal - 7.00 
  5. Real Madrid - 9.00 

FC Barcelona 

Catalanii au câștigat cu ceva emoții contra lui Newcastle în prima etapă, după un meci mare făcut de Marcus Rashford. În etapa a doua, FC Barcelona se pregătește de un duel de cinci stele contra lui PSG. Apoi, pentru catalani urmează două meciuri mai ușoare, din care ar putea obține 6 puncte: cu Olympiakos acasă și cu Brugge în deplasare.  

Pe 25 noiembrie, FC Barcelona va avea o deplasare dificilă, la Chelsea. Frankfurt, Slavia Praga și FC Copenhaga sunt celelalte adversare pe care FC Barcelona le are. Așa cum se poate observa, sunt echipe clar sub FC Barcelona, motiv pentru care catalanii au șanse bune să câștige faza ligii. Ce-i drept, FC Barcelona are de luat o revanșă în această competiție. 

Liverpool 

Cât dramatism a avut succesul obținut de Liverpool în prima etapă contra lui Atletico Madrid, scor 3-2. Pentru Liverpool urmează un meci mai ușor, în deplasare cu Galatasaray, echipa care în prima etapă a pierdut cu 5-1 în deplasare la Frankfurt. Arne Slot ar putea menaja câțiva titulari, din moment ce Liverpool va întâlni Chelsea în weekend.  

Apoi, pe Liverpool o așteaptă meciuri în deplasare cu Frankfurt, Inter și Marseille, dar și niște dueluri de excepție acasă: Real Madrid va sosi pe Anfield pe 4 noiembrie. PSV și Qarabag sunt alte adversare pe care Liverpool le va avea în meciurile de acasă. "Cormoranii" s-au descurcat excelent sezonul trecut în faza ligii și nu ar trebui să aibă probleme în drumul spre fazele superioare ale competiției. 

PSG 

Dintre favoritele la câștigarea trofeului, PSG a arătat cel mai bine în prima etapă și a învins-o fără probleme pe Atalanta cu 4-0. Acum se pregătește de deplasarea de la Barcelona, în ceea ce este cel mai tare meci din faza ligii pentru francezi. Ce-i drept, PSG va avea o altă confruntare de 5 stele și pe 4 noiembrie, când o va întâlni pe Bayern Munchen pe teren propriu.  

În rest, PSG are meciuri cu adversare pe care le poate învinge: Leverkusen, Tottenham, Bilbao, Sporting Lisabona și Newcastle. PSG este deținătoarea trofeului, iar presiunea pe care o va resimți și-ar putea spune cuvântul. Totuși, PSG are un lot bun, iar Ousmane Dembélé vrea să demonstreze că poate repeta prestațiile din sezonul precedent, care i-au adus și Balonul de Aur. 

Arsenal 

Arsenal a fost adesea în ultimii ani una dintre favoritele la câștigarea trofeului, dar nu a mai ajuns într-o finală din 2006, când a fost învinsă de FC Barcelona. Sezonul precedent a fost eliminată în semifinale de PSG, astfel că vrea să facă un pas înainte.  

A învins-o pe Bilbao cu 2-0 în prima etapă, iar acum se pregătește de meciuri cu Olympiacos, Atletico Madrid, Slavia Praga, Bayern Munchen, Brugge, Inter Milano și Kairat. Englezii nu ar trebui să aibă emoții în faza ligii, iar obiectivul este clasarea în primele 8, pentru a evita prezența în play-off. 

Real Madrid 

Deținătoarea recordului de trofee din Champions League a avut emoții în prima partidă și a câștigat greu contra lui Marseille, cu 2-1. Pe madrileni îi așteaptă un zbor lung până în Kazahstan, unde o vor întâlni pe Kairat, într-un meci în care nu ar trebui să aibă probleme.  

Totuși, dintre toate echipele se poate spune că Real are un program dificil în faza ligii, deoarece printre adversare se vor afla și Juventus Torino, Liverpool și Manchester City. De asemenea, Real Madrid le va mai întâlni pe Olympiakos, AS Monaco și Benfica. După eliminarea de anul trecut din sferturile de finală, Real Madrid își propune în mod clar mai mult. 

Acestea sunt doar primele 5 favorite, dar Champions League ne-a arătat în ultimii ani că pot apărea numeroase surprize. 

