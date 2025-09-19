Cele două echipe s-au confruntat joi seară în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, catalanii au înregistrat toate cele trei puncte.



Rashford a fost demențial în meciul cu Newcastle! Ce a spus după ce a înscris de două ori pe ”St. James' Park” + reacția lui Flick



Marcus Rashford, adus de FC Barcelona sub formă de împrumut în vară de la Manchester United, a fost la înălțime pe ”St. James' Park”. Englezul a bifat o ”dublă” și a adus victoria echipei din La Liga.



După meci, atacantul a evidențiat că a simțit încă din prima clipă încrederea pe care i-a oferit-o Hansi Flick la FC Barcelona, motiv pentru care se bucură că a luat decizia de a veni în Spania.



”Simt încrederea pe care antrenorul Hansi Flick mi-o dă. Știam că e un antrenor grozav încă dinainte să vin aici. Dar să muncesc cu el? E o adevărată plăcere”, a spus Rashford după meci.

