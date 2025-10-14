Mijlocaşul olandez Frenkie de Jong a convenit asupra unui nou contract cu FC Barcelona, urmând să îşi prelungească înţelegerea cu clubul catalan de fotbal până în anul 2029, potrivit ESPN.

Actualul contract urmează să expire vara viitoare, ceea ce înseamnă că el ar fi putut să semneze din postura de jucător liber de contract începând cu luna ianuarie a anului 2026, dacă nu ar semna prelungirea.

Barcelona a fost în discuţii, de câteva luni, cu de Jong pentru extinderea contractului, dar negocierile au durat mai mult decât s-a anticipat pentru că internaţionalul olandez şi-a schimbat în acest an agenţii care îi reprezintă interesele.

Contract prelungit, dar salariu redus



Noul contract vine ca un impuls pentru FC Barcelona, surse apropiate explicând faptul că salariul de bază al jucătorului de 28 de ani a fost redus.

Acordul în vigoare dintre de Jong şi club a fost semnat în timpul pandemiei de Covid, când a fost unul dintre cei patru jucători care au acceptat să primească plăţi mai mari din salariu spre finalul contractului.

Acest lucru înseamnă că venitul a fost redus în timpul pandemiei, dar pe măsură ce se apropia de finalul înţelegerii, care expiră în 2026, venitul a crescut din nou, scrie Agerpres.

Drept urmare, FC Barcelona a încercat să îl transfere la Manchester United în 2022 pentru a reduce costurile, dar de Jong şi-a exprimat mereu dorinţa să rămână în Spania, în ciuda tensiunii cu conducerea clubului de-a lungul timpului.

Frenkie de Jong, din 2019 la FC Barcelona



Sosit de la clubul olandez Ajax Amsterdam, în 2019, pentru suma de 75 de milioane de euro, de Jong se află în al şaptelea sezon la Barcelona, având peste 250 de apariţii sub cinci antrenori diferiţi.

În tot acest timp, el a câştigat şase trofee, inclusiv două titluri în La Liga.

El a evoluat de la un tânăr jucător care a venit la o echipă experimentată ca unul dintre veteranii lotului, iar legăturile de joc pe care acesta le are la mijlocul terenului cu Pedri reprezintă o cheie esenţială pentru formaţia pregătită de antrenorul german Hansi Flick.

