(P) Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet

Paul B. a încasat un premiu senzațional, de peste 2.000.000 RON la NetBet Casino (L1160651W000195 ONJN, 18+, Fii Responsabil), jucând la unul din cele mai noi sloturi din colecția Amusnet, 40 Bulky Fruits 6 Reels. Îl felicităm pe Paul pentru acest premiu incredibil!

Pentru tânărul în vârstă de 34 de ani, toamna a început cu o recoltă timpurie. Câștigul senzațional a fost încasat pe 28 august, la ora 18:26, venind în timp ce juca la 40 Bulky Fruits 6 Reels, unul dintre cele mai populare sloturi cu fructe din colecția Amusnet. Atât aceasta, cât și multe altele sunt disponibile în întregime la NetBet, primul cazino online licențiat ONJN în România.

După doar câteva rotiri jucate de Paul la 40 Bulky Fruits 6 Reels, ecranul slotului a început să tremure, semn că se activase runda bonus Jackpot Cards. În timpul acestei funcției speciale, Paul și-a ascultat atent intuiția, care l-a condus spre cel mai mare premiu posibil din cele 4 disponibile: cel de inimă neagră (pică). Astfel, în contul lui Paul a intrat rapid un premiu incredibil de 2.057.902 RON, unul dintre cele mai mari câștigate vreodată la Jackpot Cards.

Foto interior

Ce spune Paul despre experiența pe NetBet:

„Joc pe NetBet de mai bine de trei ani și ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că site-ul funcționează impecabil, fără blocaje, iar echipa de asistență este mereu promptă și gata să ajute. De obicei joc la blackjack, dar încerc și titluri de la Amusnet sau alte jocuri interesante. Când am câștigat marele premiu de 400.000 de euro, la început nu am realizat ce sumă este – abia după ce am vorbit cu sora mea și am făcut calculele am înțeles bucuria uriașă a momentului. Cu acei bani mi-am cumpărat casa la care visam, am ajutat-o pe sora mea și plănuiesc să investesc într-o mică afacere. Sfatul meu pentru toți ceilalți jucători este să joace responsabil și să nu uite că norocul poate apărea oricând, chiar și cu mize mici.”