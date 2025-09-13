După ce a jucat aproximativ 20 de minute în amicalul cu Canada (0-3), iar la duelul cu Cipru (2-2) a rămas pe banca de rezerve, Mitriță s-a întors la Zhejiang Professional, iar sâmbătă a fost titularizat în partida de campionat cu Qingdao West Coast.

Alexandru Mitriță, accidentat după revenirea de la echipa națională



Internaționalul român a rezistat doar 40 de minute pe teren. La o acțiune individuală, Mitriță a pătruns în careul advers și a șutat departe de poartă, însă imediat a acuzat și o accidentare la gleznă și a cerut să fie înlocuit.



Mitriță a acuzat dureri destul de puternice și, în ciuda unor îngrijiri medicale, nu a putut continua partida. Fotbalistul lui Zhejiang a fost scos cu targa de pe teren.

