GALERIE FOTO S-a "rupt" Mitriță! Imagini dure din China

S-a rupt Mitriță! Imagini dure din China Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexandru Mitriță (30 de ani) s-a întors la echipa de club după ce a făcut parte din naționala României, iar craioveanul a suferit o accidentare.

TAGS:
Alexandru MitritaZhejiang ProfessionalChina
Din articol

După ce a jucat aproximativ 20 de minute în amicalul cu Canada (0-3), iar la duelul cu Cipru (2-2) a rămas pe banca de rezerve, Mitriță s-a întors la Zhejiang Professional, iar sâmbătă a fost titularizat în partida de campionat cu Qingdao West Coast.

Alexandru Mitriță, accidentat după revenirea de la echipa națională

Internaționalul român a rezistat doar 40 de minute pe teren. La o acțiune individuală, Mitriță a pătruns în careul advers și a șutat departe de poartă, însă imediat a acuzat și o accidentare la gleznă și a cerut să fie înlocuit.

Mitriță a acuzat dureri destul de puternice și, în ciuda unor îngrijiri medicale, nu a putut continua partida. Fotbalistul lui Zhejiang a fost scos cu targa de pe teren.

  • Mitrita 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pentru Mitriță a fost unul dintre puținele meciuri fără realizări în China. În 10 meciuri strânse la Zhejiang, craioveanul a marcat 7 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea lui Mitriță și dacă va putea fi recuperat la timp pentru următoarele meciuri ale naționalei: amicalul cu Moldova (9 octombrie) și duelul cu Austria din preliminariile CM 2026 (12 octombrie).

VIDEO Alexandru Mitriță, după Cipru - România 2-2: "Nu e adevărat că aș fi ieșit de pe grupul naționalei"

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferii și curierii de pe Glovo, Bolt și Uber vor avea propriul sindicat. Se vor putea înscrie şi cetățenii străini
Șoferii și curierii de pe Glovo, Bolt și Uber vor avea propriul sindicat. Se vor putea &icirc;nscrie şi cetățenii străini
ULTIMELE STIRI
Premier League | Bournemouth - Brighton 0-0, Palace - Sunderland 0-0, Everton - Villa 0-0, Fulham - Leeds 0-0 și Newcastle - Wolves 0-0 sunt ACUM pe VOYO
Premier League | Bournemouth - Brighton 0-0, Palace - Sunderland 0-0, Everton - Villa 0-0, Fulham - Leeds 0-0 și Newcastle - Wolves 0-0 sunt ACUM pe VOYO
Costel Pantilimon, discurs sonor despre un antrenor rom&acirc;n: &rdquo;Cel mai bun pe care l-am avut &icirc;n ultimii 20 de ani&rdquo;
Costel Pantilimon, discurs sonor despre un antrenor român: ”Cel mai bun pe care l-am avut în ultimii 20 de ani”
Influența politică și influența televiziunilor &icirc;n Liga 1 din Rom&acirc;nia
Influența politică și influența televiziunilor în Liga 1 din România
UTA - FC Argeș 2-3: repriză fantastică, la Arad!
UTA - FC Argeș 2-3: repriză fantastică, la Arad!
Florinel Coman, ore decisive &icirc;n Qatar: &icirc;n ce situație a ajuns fostul star al FCSB-ului
Florinel Coman, ore decisive în Qatar: în ce situație a ajuns fostul star al FCSB-ului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: &bdquo;Am pl&acirc;ns vreo jumătate de oră &icirc;n mașină după&rdquo;

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: „Am plâns vreo jumătate de oră în mașină după”

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a &icirc;nceput să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a început să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor &icirc;n cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor în cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Reacția lui CFR Cluj c&acirc;nd a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Reacția lui CFR Cluj când a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Ordinul lui Gigi Becali, &icirc;ncălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

Ordinul lui Gigi Becali, încălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică &icirc;n China! Suma pusă pe masă pentru antrenor

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică în China! Suma pusă "pe masă" pentru antrenor

CITESTE SI
Scene șocante &icirc;n Craiova. Un bărbat a fost ucis &icirc;n bătaie cu b&acirc;tele &icirc;n mijlocul străzii, iar 4 oameni au ajuns la spital

stirileprotv Scene șocante în Craiova. Un bărbat a fost ucis în bătaie cu bâtele în mijlocul străzii, iar 4 oameni au ajuns la spital

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Ieșire nervoasă a lui Trump: &rdquo;Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!&rdquo;

stirileprotv Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!