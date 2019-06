Favorite la pariuri Campionatul European under 21 (P)

Pariurile sportive sunt un domeniu tot mai atractiv pentru majoritatea romanilor, mai ales acum, cand a inceput deja Campionatul European de fotbal, iar toti microbistii sunt in fata televizorului sau in tribunele de pe stadioane. Castigurile pot fi destul de mari daca pariorii sunt siguri pe cunostintele pe care le detin referitor la echipa preferata sau daca asculta de sfaturile tipserilor profesionisti.

Desi multi cred ca fiecare jucator pune biletele la nimereala, adevarul este ca in spatele unui bilet castigator sta multa ambitie.

Te-ai intrebat unde sa pariezi si cum sa o faci in asa fel incat sa castigi sume impresionante? Evident ca o poti face la prima casa de pariuri din oras, in cartier, dar sfatul jucatorilor profesionisti este sa mergi la sigur in mediul online deoarece aici gasesti siguranta, confort, ponturi reale si profituri de senzatie. Casele de pariuri online au pregatit o multime de cote speciale, anuntand care sunt favoritele la acest campionat european de fotbal. Daca vrei sa stii mai multe, atunci intra pe net pe site-urile de sport si descopera toate amanuntele pentru a paria in cunostinta de cauza.

Afla care sunt favoritele la casele de pariuri online si cotele direct de la profesionisti!

Acest campionat european vine cu niste provocari in plus pentru pasionatii de pariuri sportive deoarece fotbalistii care joaca in meciuri nu sunt vedete consacrate. De multe ori, informatiile despre acestia sunt lacunare si un pariu sigur este foarte greu de facut. O solutie la indemana este sa apelezi la site-urile de pariuri online unde specialistii ofera cote si sfaturi pentru cei care sunt interesati in obtinerea unor sume de bani de pe urma pariurilor facute.

Chiar daca parerile sunt relativ impartite cu privire la sansele echipelor participante la Campionatul European Under21 pentru castigarea marii finale, un top al favoritelor a fost realizat, cotele la pariuri aratand intr-un anume fel daca vreo echipa sau alta are mai multe sanse in aceasta privinta:

Franta este echipa cotata cel mai bine pe majoritatea site-urilor de profil romanesti si internationale, avand o cota de 3.75 la una dintre principalele case de pariuri sportive din Romania. Aceasta cota este sustinuta si de calitatea campionatului din care provin jucatorii acestei echipe, Franta fiind o pepiniera din care apar super-vedete, extrem de importante;

Germania are sanse apropiate pentru a obtine titlul la acest campionat, cu o cota de 4.50 la aceeasi casa de pariuri sportive. Aceasta tara are un campionat national foarte puternic, iar rezultatele exceptionale ale echipei nationale de fotbal nu pot decat sa intareasca convingerea ca tineretul german este foarte talentat la acest sport;

Italia este situata pe podium pe pozitia a treia cu o cota apropiata de primele doua clasate, mai exact de 6. Este bine stiuta daruirea cu care lupta pe teren jucatorii italieni, astfel aceasta echipa, desi nu are in componenta ei super jucatori, cu siguranta, va pune probleme oricarei echipe participante la acest campionat;

Anglia are o cota de 10, dar asta nu inseamna ca sansele echipei nu trebuie luate in seama de pariori. Totusi, campionatul englez este in continuare cel mai important campionat de fotbal, asa ca valoarea jucatorilor de tineret nu poate fi pusa la indoiala;

Romania, desi slab cotata fiind ultima pe lista caselor de pariuri, poate produce surprize placute, lucru demonstrat din plin la meciul de deschidere al echipei nationale, unde tinerii romani au invins Croatia cu un scor neasteptat de placut.

In concluzie, Campionatul European de fotbal under 21 poate sa ofere sanse importante de castig cu conditia unei informari temeinice si a unei alegeri a pariurilor in cunostinta de cauza, nu doar la noroc.

surse foto:

shutterstock.com