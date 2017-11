Real Madrid pregateste socul anului 2018: pleca Bale, vine Neymar?! Ce pret i-au pus madrilenii galezului si cat sunt dispusi sa ofere pentru brazilian

Florentino Perez lucreaza intens la un plan care sa il aduca pe brazilianul Neymar pe Santiago Bernabeu. Seful clubului madrilen este, insa, dispus sa vanda un alt fotbalist important.

Gareth Bale sau Neymar? Aceasta este intreabarea care se pune in birourile de pe Santiago Bernabeu, sustin jurnalistii englezi de la Mirror si Daily Star. Potrivit acestora, Florentino Perez cantareste serios ideea plecarii lui Bale si aducerea lui Neymar.

Macinat de accidentari, Bale nu a avut parte in ultima vreme de prea multe lucruri bune la Real, iar oficialii clubului nu ar spune "nu" unei oferte pentru galez. Totusi, acestia i-au fixat un pret: nu mai putin de 100 de milioane de euro.

Pe de alta parte, Daily Star noteaza ca Realul ar putea oferi in schimbul lui Neymar cam aceeasi suma pe care PSG i-a platit-o Barcelonei in vara acestui an, in incercarea de a profita de neintelegerile dintre atacant si Unai Emery, dar si dintre el si Edinson Cavani.