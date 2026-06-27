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Torpila Aurelien Tchouameni! Viteza atinsă de minge și reacția unui englez celebru: "N-am văzut asemenea gol până acum la Cupa Mondială"

Torpila Aurelien Tchouameni! Viteza atinsă de minge și reacția unui englez celebru: "N-am văzut asemenea gol până acum la Cupa Mondială"

Torpila Aurelien Tchouameni! Viteza atinsă de minge și reacția unui englez celebru: "N-am văzut asemenea gol până acum la Cupa Mondială"

Aurelien Tchouameni (26 de ani) o poate părăsi pe Real Madrid în această vară. Mijlocașul închizător francez nu face parte din planurile lui Jose Mourinho.

Aurelien Tchouameni, pe lista de transferuri a lui Real Madrid

Tehnicianul portughez al „Los Blancos” nu îl consideră pe Tchouameni de neatins, așa cum o făceau predecesorii săi, potrivit jurnalistului italian Nico Schira.

Prin urmare, Real Madrid este dispusă să se despartă de Tchouameni pentru un preț „corect”. Cota sa de piață pe Transfermarkt este de 70 de milioane de euro.

Nu este pentru prima oară când în presa internațională apar informații despre posibila plecare a lui Aurelien Tchouameni de la Real Madrid.

Mourinho a început să își pună amprenta

„The Special One” a făcut deja primele mutări importante. Real Madrid i-a oficializat deja pe Bernardo Silva, Marc Cucurella și Ibrahima Konate, dar sunt așteptate și alte mutări pe „Santiago Bernabeu”.

Presa spaniolă anunță că Jose Mourinho a decis ce se va întâmpla cu Federico Valverde, fotbalistul implicat în bătaia cu Tchouameni, după ce s-a scris că uruguayanul va fi trecut pe lista de transferuri.

Conform AS.com, Federico Valverde va rămâne la Real Madrid. Conducerea de pe ”Santiago Bernabeu” are mare încredere în starul din Uruguay și nu vrea să dea curs ofertelor venite din Premier League, mai ales că îl consideră pe Valverde unul dintre jucătorii fundamentali pentru viitorul lui Real Madrid.

În același timp, sursa citată susține că Real Madrid îi va trece pe lista de transferuri pe francezii Aurelien Tchouameni și Eduardo Camavinga.