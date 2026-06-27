Vara se numără dezamăgirile sezonului trecut la FCSB, iar printre ele se numără și Mamadou Thiam (27 de ani). Vârful a fost pus pe liber de Gigi Becali la mai puțin de un an de la momentul în care finanțatorul roș-albaștrilor făcea un efort considerabil pentru a-l aduce și pleacă de la fosta campioană cu eticheta de pariu pierdut al latifundiarului din Pipera.

Senegalezul născut în Franța a costat 500.000 de euro, sumă căreia i se adaugă și cedarea lui Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj. A primit un salariu mare, a jucat 40 de meciuri, însă a înscris doar cinci goluri într-un an în care a primit șanse.

Becali se înșală

Cu Gheorghiță aflat la o vârstă încă bună, pariul personal al lui Becali a ridicat semne de întrebare, chiar dacă Thiam arătase lucruri bune și foarte bune la Cluj și intrase pe radarul unor echipe din Turcia. În august 2025, Becali era convins că va da lovitura, mai ales că profilul lui Thiam (1.80 metri), capabil să joace în stânga și în centrul atacului, îi convenea patronului-antrenor:

"Părerea mea e că la noi poate da 15-20 de goluri. Ăsta e fotbalist. Nu neapărat să fie cel mai tehnic, dar vreau un vârf puternic, care să protejeze mingea. Asta voiam și nu găseam", spunea Becali, la momentul transferului lui Thiam la FCSB.

650.000 de euro e valoarea de piață a lui Thiam, fotbalist cotat la un milion de euro înainte de plecarea de la U Cluj

Șansele ratate și singura amprentă

Dacă alte transferuri ale roș-albaștrilor se pot plânge de tratamentul pe care l-au primit din partea lui Becali, despre Thiam se poate spune că a avut suficiente șanse pentru a-și demonstra valoarea. A prins 40 de meciuri în toate competițiile, 1.573 de minute și, cu Bîrligea accidentat, s-a bucurat de încredere într-o perioadă a sezonului în care FCSB avea mare nevoie de el și de golurile lui.