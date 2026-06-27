ANALIZĂ Pariul pierdut de Becali! De la "e fotbalist de 15-20 de goluri" la plecarea de la FCSB

Pariul pierdut de Becali! De la &quot;e fotbalist de 15-20 de goluri&quot; la plecarea de la FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Analiză Sport.ro | Pariul pierdut.

TAGS:
FCSBpariuGigi BecaliMamadou Thiam
Din articol

Vara se numără dezamăgirile sezonului trecut la FCSB, iar printre ele se numără și Mamadou Thiam (27 de ani). Vârful a fost pus pe liber de Gigi Becali la mai puțin de un an de la momentul în care finanțatorul roș-albaștrilor făcea un efort considerabil pentru a-l aduce și pleacă de la fosta campioană cu eticheta de pariu pierdut al latifundiarului din Pipera.

Senegalezul născut în Franța a costat 500.000 de euro, sumă căreia i se adaugă și cedarea lui Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj. A primit un salariu mare, a jucat 40 de meciuri, însă a înscris doar cinci goluri într-un an în care a primit șanse.

Becali se înșală

Cu Gheorghiță aflat la o vârstă încă bună, pariul personal al lui Becali a ridicat semne de întrebare, chiar dacă Thiam arătase lucruri bune și foarte bune la Cluj și intrase pe radarul unor echipe din Turcia. În august 2025, Becali era convins că va da lovitura, mai ales că profilul lui Thiam (1.80 metri), capabil să joace în stânga și în centrul atacului, îi convenea patronului-antrenor:

"Părerea mea e că la noi poate da 15-20 de goluri. Ăsta e fotbalist. Nu neapărat să fie cel mai tehnic, dar vreau un vârf puternic, care să protejeze mingea. Asta voiam și nu găseam", spunea Becali, la momentul transferului lui Thiam la FCSB.

650.000 de euro e valoarea de piață a lui Thiam, fotbalist cotat la un milion de euro înainte de plecarea de la U Cluj

Șansele ratate și singura amprentă

Dacă alte transferuri ale roș-albaștrilor se pot plânge de tratamentul pe care l-au primit din partea lui Becali, despre Thiam se poate spune că a avut suficiente șanse pentru a-și demonstra valoarea. A prins 40 de meciuri în toate competițiile, 1.573 de minute și, cu Bîrligea accidentat, s-a bucurat de încredere într-o perioadă a sezonului în care FCSB avea mare nevoie de el și de golurile lui.

În schimb, fie că a fost folosit în centru, fie că a jucat în stânga, a dat întotdeauna senzația că poate mult mai mult decât oferă. Lasă în spate o singură reușită importantă, golul de 3-3 înscris în poarta lui Feyenoord în Europa League, și alte patru goluri cu UTA, Hermannstadt, FC Botoșani și Gloria Bistrița.

Altfel spus, Thiam nu a reușit să marcheze în fața niciunei echipe calificate în play-off-ul Superligii!

Ce va face Thiam?

Plecarea sa de la fosta campioană vine logic, cu Becali așteptând revenirea lui Bîrligea și trăgând speranțe că se va dovedi mai inspirat în noua campanie de mercato.

Pentru Thiam, viitorul pare că nu e legat de U Cluj, Radu Constantea creditând cu șanse mici o potențială revenire în Ardeal. În acest context, zona Golfului pare destinația probabilă pentru vârful senegalez.

Publicitate
  • Fcsb feyenoord rotterdam uefa europa league 11122025
×
Mamadou Thiam, la FCSB / Foto Sport Pictures
Thiam
THIAM DESPRE EL SI FCSB 28092025
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Stoica l-a dorit, Becali i-a spus "NU" apăsat. Argumentele din spatele deciziei patronului
Mihai Stoica l-a dorit, Becali i-a spus "NU" apăsat. Argumentele din spatele deciziei patronului
Becali, pus în gardă! Cu Olaru, vândut și Tănase, pe picior de plecare, încă un jucător poate pleca de la FCSB: ”Poate merge în afară!”
Becali, pus în gardă! Cu Olaru, vândut și Tănase, pe picior de plecare, încă un jucător poate pleca de la FCSB: ”Poate merge în afară!”
Ilie Dumitrescu, dezamăgit de Florin Tănase: „Mie nu mi-a plăcut asta!” Ce sfat i-a dat fotbalistului
Ilie Dumitrescu, dezamăgit de Florin Tănase: „Mie nu mi-a plăcut asta!” Ce sfat i-a dat fotbalistului
Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"
Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"
E gata! Și-a prelungit contractul cu FCSB
E gata! Și-a prelungit contractul cu FCSB
Ilie Dumitrescu a văzut transferurile de senzație anunțate de Gigi Becali și a spus clar: ”60-70% se pot face!”
Ilie Dumitrescu a văzut transferurile de senzație anunțate de Gigi Becali și a spus clar: ”60-70% se pot face!”
ULTIMELE STIRI
Popovici și Preda concurează la Copenhaga, în etapa de Red Bull Cliff Diving (azi pe VOYO, live de la 16:00)
Popovici și Preda concurează la Copenhaga, în etapa de Red Bull Cliff Diving (azi pe VOYO, live de la 16:00)
Mondialul naște un star: sparge recorduri și atrage oferte de 116 milioane de euro la doar 19 ani!
Mondialul naște un star: sparge recorduri și atrage oferte de 116 milioane de euro la doar 19 ani!
Cristi Chivu a primit șah-mat: afacerea de 60.000.000 de euro cu Real Madrid care o încurcă pe Inter
Cristi Chivu a primit șah-mat: afacerea de 60.000.000 de euro cu Real Madrid care o încurcă pe Inter
Starul de 70.000.000 de €, OUT de la Real Madrid?!
Starul de 70.000.000 de €, OUT de la Real Madrid?!
Vacanța mare începe cu sport în Parcul Obor: BCR Sport Arena Streetball deschide seria de evenimente Sectorul 2 – Sectorul Sportului
Vacanța mare începe cu sport în Parcul Obor: BCR Sport Arena Streetball deschide seria de evenimente Sectorul 2 – Sectorul Sportului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

I-a spus ”NU” lui FCSB! Motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali: ”Am pus asta pe primul loc!”

I-a spus ”NU” lui FCSB! Motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali: ”Am pus asta pe primul loc!”

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Elias Charalambous, transfer direct de la FCSB: l-a convins să semneze

Elias Charalambous, transfer direct de la FCSB: l-a convins să semneze

Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon

Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon

Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"

Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu a primit șah-mat: afacerea de 60.000.000 de euro cu Real Madrid care o încurcă pe Inter
Cristi Chivu a primit șah-mat: afacerea de 60.000.000 de euro cu Real Madrid care o încurcă pe Inter
Mondialul naște un star: sparge recorduri și atrage oferte de 116 milioane de euro la doar 19 ani!
Mondialul naște un star: sparge recorduri și atrage oferte de 116 milioane de euro la doar 19 ani!
Starul de 70.000.000 de €, OUT de la Real Madrid?!
Starul de 70.000.000 de €, OUT de la Real Madrid?!
Veste uriașă despre stadionul de 117.000.000 de € din România: „Au terminat cu o lună mai devreme”
Veste uriașă despre stadionul de 117.000.000 de € din România: „Au terminat cu o lună mai devreme”
Mihai Stoica l-a dorit, Becali i-a spus "NU" apăsat. Argumentele din spatele deciziei patronului
Mihai Stoica l-a dorit, Becali i-a spus "NU" apăsat. Argumentele din spatele deciziei patronului
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Gattuso a câștigat un pariu nebun cu Pirlo. "L-a luat de pe jos și l-a mâncat!"
Gattuso a câștigat un pariu nebun cu Pirlo. "L-a luat de pe jos și l-a mâncat!"
Pariu incredibil facut de un patron din Portugalia! Jucatorii au innebunit de ras cand au vazut! Cum au aparut dupa meci seful echipei si antrenorul imbracati
Pariu incredibil facut de un patron din Portugalia! Jucatorii au innebunit de ras cand au vazut! Cum au aparut dupa meci seful echipei si antrenorul imbracati
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR

stirileprotv Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!