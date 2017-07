Halep – Konta, duelul dinaintea sfertului de finala. Britanica s-a enervat cand a auzit ce a afirmat romanca

Inaintea meciului din sfertul de finala de la Wimbledon, Halep si Konta au vorbit la superlativ una despre cealalta, insa afirmatiile Simonei despre meciul din Fed Cup au deranjat-o pe britanica.

Dupa o calificare in doua seturi in optimile de la Wimbledon, Simona Halep urmeaza sa o infrunte azi pe Johanna Konta. Inainte de meciul dintre cele doua, romanca a declarat ca adversa sa este de temut, in special pe iarba.

"Am simtit mereu cand am jucat contra ei ca am un joc ca s-o domin, chiar daca ea joaca destul de agresiv, insa pe iarba nu stiu ce va fi. Este o jucatoare dificila, o jucatoare puternica. Incerc sa-mi pastrez ritmul la serviciu, sa intru in retur si sa fiu puternica pe picioare. Daca ma misc bine, cred ca am o sansa in plus. Joaca foarte aproape de baseline. E agresiva. Serveste bine. Cred ca e o jucatoare buna la toate capitolele", a spus Simona Halep.

La randul ei, Konta a laudat-o pe Halep si a recunoscut ca romanca se afla intr-o forma de exceptie: "Am jucat de doua ori cu ea in acest an, la Miami si apoi in Fed Cup. Cred ca ne cunoastem destul de bine. Este intr-o forma foarte buna, joaca foarte, foarte bine! Abia astept sa joc cu ea, este o provocare pentru mine. Abia astept sa joc cu o sportiva care evolueaza atat de bine. Voi intalni o adversara foarte puternica, insa mintea mea este doar la acel meci. Va fi o adevarata batalie in care voi da totul", a spus britanica.

Dupa laudele oferite jucatoarei romance, Konta si-a schimbat expresia fetei cand un jurnalist britanic a anuntat-o ca Halep a declarat cu putin timp in urma ca "fanii romani s-au comportat fair-play la meciul de Fed Cup", meci ce a facut inconjurul lumii din cauza jignirilor lui Nastase la adresa lui Konta. Britanica a ripostat pe un ton nervos: "N-au fost in locul meu! N-au fost abuzati verbal! E foarte dificil pentru ei sa inteleaga postura in care am fost".

Daca o invinge pe Johanna Konta, Halep devine numarul 1 WTA. In intalnirile directe dintre cele doua, britanica are 2-1 importriva romancei.