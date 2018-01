ULTIMA ORA | Chiriches, chemat la o echipa de Champions League! Supercampioana care vrea sa-l ia de la Napoli dupa ce a semnat prelungirea

Vlad Chiriches a semnat in aceasta iarna prelungirea contractului cu Napoli, dar acest lucru nu ii descurajeaza pe grecii de la Olympiakos.

Olympiakos vrea sa il transfere pe Vlad Chiriches!

Grecii anunta ca supercampioana elena, care a parasit in acest sezon Champions League dupa faza grupelor, il vrea pe Vlad Chiriches.

Fundasul roman, capitanul echipei nationale, este rezerva la echipa lui de club, iar grecii sunt pregatiti sa ii ofere un loc de titular.

In acest moment, titularii lui Olympiakos in centrul defensivei sunt spaniolul Botia si senegalezul Pape Cisse. Grecii il mai au in aparare si pe belgianul Bjorn Engels.

Olympiakos e lider in campionatul Greciei, avand un punct peste PAOK, formatia antrenata de Razvan Lucescu.