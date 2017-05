Prima oferta a verii pentru goleadorul Andone. Cifrele au fost dezvaluite de spanioli: suma e dubla fata de cea cu care romanul a fost cumparat

Vezi si - Se stiu cele 22 de echipe calificate DIRECT in grupele Ligii Campionilor. Cum arata lista

Florin Andone este o tinta extrem de atractiva pe piata transferurilor. Golgheterul lui Deportivo La Coruna in sezonul recent incheiat, cu 12 goluri in 37 de aparitii in La Liga, Andone este dorit de Sporting, Watford si Fiorentina. El Mundo Deportivo scrie ca ultima dintre formatii este insa prima care va avansa o oferta!

Potrivit El Mundo, Fiorentina a pregatit o oferta de 12 milioane de euro pentru atacantul roman a carui clauza de reziliere a fost fixata de Depor la 30 de milioane. Spaniolii au scris in ultima saptamana ca sefii clubului galician ar renunta la atacant pentru 20 de milioane.

Andone a fost cumparat de Deportivo in vara lui 2016 cu o suma de circa 5 milioane de euro, mai putin de jumatate din cat ar urma sa ofere Fiorentina.

12 goluri si 2 pase decisive a reusit Andone in acest sezon la Deportivo.

20 de milioane de euro a platit Arsenal vara trecuta pentru fostul golgheter al lui Deportivo, Lucas Perez.