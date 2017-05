Se stiu cele 22 de echipe calificate DIRECT in grupele Ligii Campionilor. Cum arata lista

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Proaspat reincoronata campioana a Turciei, Besiktas Istanbul este ultima echipa care a obtinut calificarea directa in grupele UEFA Champions League. Campioana Turciei va insoti alte 21 de echipe direct in grupele celei mai puternice competitii intercluburi din lume.

Alaturi de Besiktas, si Roma si-a rezervat un loc in grupele UCL in acest weekend, dupa ce a invins-o pe Genoa cu 3-2, la ultimul meci al lui Totti in tricoul formatiei din capitala Italiei.

Lista celor 22 de echipe calificate direct in grupele UCL

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (Spania)

Bayern Munchen, RB Leipzig, Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United (Anglia)

Juventus, Roma (Italia)

Benfica, FC Porto (Portugalia)

Monaco, PSG (Franta)

Spartak Moscova (Rusia)

Sahtior Donetsk (Ucraina)

Anderlecht (Belgia)

Feyenoord (Olanda)

Besiktas (Turcia)

FC Basel (Elvetia)

Celor 22 de formatii li se vor alatura alte 10, in urma tururilor preliminare.