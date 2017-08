BOMBA DE ULTIMA ORA: Rusescu si Szukala, DATI AFARA din Turcia! Steaua poate da lovitura in urmatoarele ore

Osmanlispor a renuntat la cei doi fosti stelisti pe care ii avea sub contract.

Clubul a anuntat ca s-a despartit de 4 fotbalisti. In afara lui Szukala si a lui Rusescu, de la Osmanli mai pleaca Luiz Carlos si Cheick Diabate!



Raul a ajuns la Ankara acum 2 ani. Atacantul a marcat de 14 ori in 51 de partide jucate in toate competitiile. Tot in 2015 a semnat cu Osmanlispor si Lukas Szukala, insa polonezul n-a primit prea multe sanse. Lukas a prins numai 9 meciuri, toate in 2015-2016. Acum, fundasul de 33 de ani e in discutii cu Steaua. Ar putea reveni, daca variantele pe care le are Becali in acest moment nu se concretizeaza. Prima optiune de fundas central e sarbul Planic, insa discutiile cu Vojvodina sunt complicate si Becali ezita sa mareasca oferta.

Szukala si Rusescu au castigat titlul, cupa si au jucat in grupele Champions League alaturi de Steaua lui Reghecampf.