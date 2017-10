Are doar doua goluri in acest sezon, dar i se pregateste o oferta uriasa! Florin Andone, dorit de un club din Premier League din ianuarie

Florin Andone nu a avut parte de cel mai bun inceput de sezon, acesta marcand doar de doua ori pentru Deportivo. Atacantul roman nu a reusit sa bage mingea in ate nici la echipa nationala. Cu toate acestea, el isi pastreaza cota buna.

Andone a marcat de 12 ori in sezonul trecut din La Liga si este considerat a fi unul dintre atacantii buni ai campionatului spaniol. Acesta este titular la Deportivo, iar galicienii isi pun sperantele in el pentru o clasare buna. Totusi, acestia ar putea decide sa-l vanda in iarna, daca oferta pregatita de englezii de la Crystal Palace va fi acceptata!

Autor a doar doua goluri in actualul sezon, in 7 meciuri jucate in La Liga, Andone este urmarit de Palace, formatia londoneza intentionand sa faca o oferta in urmatoarea perioada de transferuri.



Palace a inceput sa se intereseze de posibilitatea de a-l transfera pe Andone si a delegat inclusiv un impresar roman din Anglia sa discute pe seama mutarii.

Englezii intentioneaza sa trimita o oferta de 15 milioane de euro pentru a-l transfera pe roman de la Deportivo!

In vara, Andone a mai fost urmarit si de alte formatii britanice, intre care Aston Villa si Birmingham.