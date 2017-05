Anunt soc al spaniolilor: "Messi REFUZA negocierile cu Barcelona". Ce planuri are argentinianul

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Leo Messi mai are contract cu Barcelona doar pana in 2018 si nu se grabeste sa si-l prelungeasca. Cel mai bine platit fotbalist din lume, alaturi de Cristiano Ronaldo, argentinianul are in fata o noua intelegere care i-ar aduce circa 35 de milioane de euro pe sezon.

Actualul contract al lui Messi expira in luna iunie a anului viitor, iar sefii de pe Camp Nou l-au instiintat pe argentinian, dar si pe tatal acestuia, Jorge, ca vor sa se aseze la masa tratativelor pentru o noua intelegere.

Cotidianul madrilen AS anunta, insa, ca Messi a declinat cererea conducatorilor, transmitandu-i lui Josep Maria Bartomeu ca nu este dispus in acest moment sa negocieze.

Totusi, sursa citata noteaza ca Messi "joaca la asteptare" si ca exista sanse mari ca acesta sa semneze prelungirea, mai ales dupa ce Luis Suarez si Neymar si-au prelungit si ei contractele.

Messi asteapta mai intai finalul sezonului, dorind sa se concentreze acum doar pe lupta la titlu.