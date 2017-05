"Nu am mai luat droguri de 13 ani!" Maradona, despre cel mai mare vis al sau: "Lasati-ma sa o antrenez pe Napoli!"

Maradona spune ca fata lui, Dalma, l-a ajutat sa renunte la dependenta de droguri.

Maradona le-a spus italienilor, intr-o emisiune TV, ca drogurile sunt un capitol inchis in viata sa.

"Nu am mai folosit droguri de 13 ani. Acum ma bucur sa joc fotbal cu familia mea. Am gasit calea cea buna datorita fiicei mele Dalma", a spus Maradona.

El a precizat ca ar vrea sa devina candva antrenorul echipei Napoli. "Daca se doreste asta, mi-ar placea mult sa o antrenez pe Napoli intr-o buna zi".

Diego Maradona, in varsta de 56 de ani, s-a retras din activitatea de fotbalist in 1997. Ulterior, el a devenit antrenor, pregatind inclusiv nationala Argentinei, in perioada 2008-2010.