TOP 5 cele mai bune lucruri care s-au intamplat in 2017 in fotbalul romanesc! Locul 1 e din alta lume

2017 a fost un an al marilor dezamagiri pentru echipa nationala. Sentimentul de dupa meciul cu Polonia, de pe 10 iunie, a fost ca deja e de neindurat. Ca niciodata parca, am simtit ca am pierdut doua ore din viata degeaba uitandu-ma la un meci la echipei nationale.

Cu toate astea, 2017 a fost un an in care fotbalul nostru n-a murit. Inca unul, semn ca e greu sa te pui cu pasiunea oamenilor, dar si cu istoria care ne face sa vrem mai mult de la sportul asta.

Liga I da semne de crestere, cel putin la nivel de perceptie, echipa nationala da senzatia unui restart, iar fanatismul oltenilor si-a gasit casa.

Iata cinci dintre cele mai bune lucruri care s-au intamplat in 2017 in fotbalul romanesc. Ordinea e discutabila.

5. CFR Cluj traieste - iar asta a facut din Liga I o competitie mult mai atractiva in acest sezon. Revenirea lui Dan Petrescu in Liga I, de data asta pentru un plan mai serios decat cel din urma cu doi ani de la Targu Mures, a adus multa viata in fotbalul romanesc. Au fost meciuri cu peste 10.000 de oameni in tribune la Cluj, iar lumea indrazneste sa se gandeasca din nou la visul Champions League. Cine e adevaratul investitor din spatele domnului Bagacean? De unde au aparut, in mod miraculos, milioane de euro in bugetele clubului? Conteaza mai putin, important e ca fotbalul traieste.

4. O noua era la echipa nationala - Atmosfera de la meciul cu Turcia! Punctul asta se leaga din nou de Gruia, dar nu are neaparat legatura cu CFR Cluj. La reactiile din tribune, la amicalul din Turcia, de la televizor s-a vazut ca sunt mai mult stelisti in tribune decat CFR-isti. Meciul ala a avut o energie aparte, cu o capacitate miraculoasa de a lipi din nou nationala de suporteri. Venirea lui Cosmin Contra, dupa mandatul lui Daum, e ca geamul de la camera deschis dimineata. Nu iti garanteaza ca o sa ai o zi buna, dar te ajuta sa respiri mai bine.

3. Calificarea Stelei in primavara europeana, pentru a 11 oara in istorie! E o performanta care l-a facut pana si pe Victor Piturca, cel mai aprig contestatar al omului pe care tocmai el l-a inventat in fotbal, sa spuna zilele trecute: "Domne', jos palaria pentru ce a facut FCSB! E singura echipa care ne reprezinta in Europa!" FCSB tine steagul sus!

2. "Viitorul are performanta!" - In 2017, Hagi a rastalmacit putin sloganul FRF, "Performanta are viitor", cu o minune cum nu mai vezi in alta parte. Un club infiintat de la zero in 2008, din fonduri proprii, a crescut atat de mare incat a reusit sa cucereasca titlul in Liga I in mai putin de zece ani. Campionatul castigat de Viitorul ne arata ca astfel de proiecte, puse in practica de cine trebuie, iti pot aduce bani si performante. Viitorul este clubul care si-a vandut cel mai bine marfa in ultimul an.

1. "Planeta Craiova" - E cea mai mare victorie a fotbalului romanesc in 2017! Noul stadion de la Craiova a fost din alta lume la cele trei meciuri de Liga I jucate aici. Si nu e nicio exagerare, daca te uit la sase meciuri dintr-o etapa, si apoi vezi Craiova - Viitorul, sau Craiova - CFR, ai senzatia ca nu exista nicio legatura. Dupa multi ani, pasiunea oltenilor pentru fotbal si-a gasit casa, iar atmosfera de pe stadion e o garantie a faptului ca fotbalul nostru se ghideaza totusi dupa reguli firesti - fotbalul fara suporteri nu inseamna nimic!

