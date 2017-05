Becali e disperat! Ce se ascunde de fapt in spatele scandalului monstru pe care l-a facut in ultimele zile

Victorie cu Craiova si X2 la Ovidiu - e singurul scenariu de titlu pentru FCSB.

Becali nu e atat de naiv sa creada ca poate obtine ceva cu plangerea depusa ieri la Federatie. Legal, Craiova n-ar putea fi trasa la raspundere nici daca Multescu l-ar fi folosit portar pe Ivan la meciul de duminica seara.

Sanctiunile nu pot veni decat in baza unor probe care sa demonstreze un eventual aranjament intre cele doua echipe. Ceea ce nu e cazul. Si nici Becali nu sustine lucrul asta.

In spatele scandalului amplificat de la zi la zi de Becali dupa etapa precedenta sta o combinatie de stari, plus un ultim joc pe care il incearca patronul Stelei.

Becali e disperat



Gigi Becali se simte umilit de faptul ca nu poate sa castige titlul tocmai in sezonul in care s-a inregistrat cea mai mare diferenta de investitii intre Steaua si celelalte rivale.

FCSB a investit 7 milioane de euro in transferuri in acest sezon, in timp ce Viitorul si Dinamo au cheltuit cate 30.000.

Iar Steaua poate pierde acum chiar si locul 2, adica adio Champions League, ceea ce ar echivala cu un dezastru, tinand cont de investitii.

Disperarea lui Becali duce la situatii absurde. Patronul Stelei incearca sa convinga lumea ca este atat de puternic incat poate face schimbari in echipa Craiovei cu un sms la pauza. Nici el nu crede asta.

ALL-IN: ultimul joc pentru ultima etapa



Prin declaratiile date in ultimele zile, Gigi Becali incearca un ultim "joc". Pe de o parte, ii transmite Craiovei ca s-a suparat asa de tare incat asteapta "scuzele" de rigoare in meciul direct, de sambata.

In discursul sau, Becali a aruncat cate un "DNA" si "ANRP" pe ici pe colo, intr-un fel de amenintare care nu tine de fotbal. Tinta e precisa: Mihai Rotaru.

In felul asta, patronul Stelei e convins ca poate contribui la victoria de sambata seara, ceea ce ar echivala cu securizarea locului 2.

Pe de alta parte, patronul Stelei incearca sa transmita un semnal de alarma si inspre Cluj, de genul: "Aveti grija cum jucati, ia uitati-va ce scandal suntem in stare sa facem."

O victorie cu Craiova si un X2 la Ovidiu e singurul scenariu de titlu pentru FCSB.

Miza uriasa a ultimei etape:



**Locul 1 - preliminarii Champions League pe "ruta campioanelor", un drum lin pentru Steaua spre grupele Champions League - coeficientul UEFA i-ar scoate in cale echipe de batut - si relativ accesibil pentru Dinamo si Viitorul;

**Locul 2 - preliminarii Champions League pe "ruta non-campioanelor" - drumul pe care a mers Steaua vara trecuta. Aproape imposibil de intrat in grupele Champions League, dar foarte probabil sa ajungi in Europa League.

**Locul 3 - preliminarii Europa League - doua tururi pana la grupe.

DAN PAVEL